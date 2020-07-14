Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor geçen sene kim, hangi yarışmacı birinci oldu?
Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? Survivor 2020'de bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de Cemal Can ve Barış finale adını yazdıran isimler olmuştu. Dün akşam yapılan eleme sonrasında adaya veda eden isim Yasin oldu. Şampiyonluk gecesinde merak edilen isimlerden biriside geçtiğimiz sezonunun kazananı Yusuf Karakaya oluyor. Seda Ocak ile çıktığı finalde ipi göğüsleyen isim Yusuf Karakaya olmuştu. Peki, Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor geçen sene kim, hangi yarışmacı birinci oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor geçen sene kim, hangi yarışmacı birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de final heyecanı yaşanmaya başladı. Cemal Can ve Barış'ın finale kaldığı Survivor 2020'de merak edilen isimlerden biriside geçtiğimiz sezon şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Peki, Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor geçen sene kim, hangi yarışmacı birinci oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.
Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.
İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.
13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.