Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor geçen sene kim, hangi yarışmacı birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de final heyecanı yaşanmaya başladı. Cemal Can ve Barış'ın finale kaldığı Survivor 2020'de merak edilen isimlerden biriside geçtiğimiz sezon şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Peki, Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor geçen sene kim, hangi yarışmacı birinci oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.