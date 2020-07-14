Acun Ilıcalı'nın jeti ne marka? Kaç para? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada gündem olan jetin markası ve fiyatı internette son saatlerin en yanıtı aranan sorusu oluyor. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın eski evlilikleri ve evliliklerinden olan çocukları merak ediliyor. Peki, Acun Ilıcalı'nın jeti ne marka? Kaç para? Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var? Merak edilen detaylar haberimizde...

ACUN ILICALI'NIN JETİ HANGİ MARKA?

Eski jetini 9 milyon Euro'ya daha uzun menzilli uçuş yapabilen Challenger 605 ile değiştirdi.