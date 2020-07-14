Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir?
Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Survivor'da Cemal Can ve Barış finalde şampiyonluk yarışı veriyor. 2019 sezonu şampiyonu Yusuf Karakaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yusuf Karakaya kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Yusuf Karakaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Survivor'da Cemal Can ve Barış finalde şampiyonluk yarışı veriyor. 2019 sezonu şampiyonu Yusuf Karakaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yusuf Karakaya kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU YUSUF KİMDİR?
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.
Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.
İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.
Yusuf Karakaya, 18-19 yaşlarında bu işi profesyonel olarak yapmak için Tayland'a gitti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu ve yine Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıkarak nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı.
1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördü ve 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. En büyük hedefi UFC'de şampiyon olabilmek.