Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir?

Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Yusuf Karakaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Survivor'da Cemal Can ve Barış finalde şampiyonluk yarışı veriyor. 2019 sezonu şampiyonu Yusuf Karakaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yusuf Karakaya kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU YUSUF KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.

Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.