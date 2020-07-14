Son dakika: Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor finale kalanlar kimler? Cemal Can mı, Barış mı?

Son dakika... Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? sorusunun cevabı günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2020'de son viraja girildi. İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilecek final öncesi son bölümde bir kişi daha hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonucu elenen ismi açıkladı. Bu akşam yayınlanacak bölümde şampiyon belli olacak. Peki, Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor finale kalanlar kimler? Cemal Can mı, Barış mı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor'da heyecan bugün sona eriyor. 13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Cemal Can, Barış ve Yasin arasında bir eleme daha yapıldı. SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim Yasin oldu. Finale Cemal Can ve Barış kaldı. Survivor 2020 şampiyonu bu akşam canlı yayınlanacak bölümle belli olacak.