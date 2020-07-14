5 ayın ardından şampiyon belli oluyor! 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor 2020'de elenen isim
Survivor 2020'de heyecan sona eriyor. 5 aylık serüvenin ardından şampiyon bu akşam belli olacak. Dün gerçekleştirilen canlı yayın programında SMS oylaması sonucu bir kişi Survivor hayallerine veda etti. Son üç isimden kimin elendiği merak ediliyordu. Tv8'de Survivor 2020 rüzgarı bugün son kez esecek. Peki, 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor 2020'de elenen isim...
Survivor 2020 finaline saatler kaldı. Tv8'de yayınlanan Survivor'ın Şubat ayında başlayan macerası bugün sona eriyor. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında gerçekleştirilen yarışmanın birincisi belli oluyor. Son üç isim Cemal Can, Yasin ve Barış olmuştu. Dün İstanbul Galataport'tan canlı yayınlanan bölümde SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu. Şimdi ise yarışmacıları ve seyircileri final heyecanı sardı. Peki, 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor 2020'de elenen isim...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'ın dün canlı yayınlanan bölümünde SMS oylaması yapıldı. Bunun sonucuna göre, Survivor hayallerine veda eden isim Yasin oldu.
SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?
Survivor'da finale yükselen 2 kişi Cemal Can ve Barış oldu.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
2020 Survivor finali 14 Temmuz Salı akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
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