Survivor 2020 finaline saatler kaldı. Tv8'de yayınlanan Survivor'ın Şubat ayında başlayan macerası bugün sona eriyor. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında gerçekleştirilen yarışmanın birincisi belli oluyor. Son üç isim Cemal Can, Yasin ve Barış olmuştu. Dün İstanbul Galataport'tan canlı yayınlanan bölümde SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu. Şimdi ise yarışmacıları ve seyircileri final heyecanı sardı. Peki, 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor 2020'de elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'ın dün canlı yayınlanan bölümünde SMS oylaması yapıldı. Bunun sonucuna göre, Survivor hayallerine veda eden isim Yasin oldu.

SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?

Survivor'da finale yükselen 2 kişi Cemal Can ve Barış oldu.