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Seren Serengil hakkında soruşturma başlatıldı

Özbek yardımcısı, kendisini aşağılayan sözler söylediği iddiasıyla 'i ihbar etti. Seren Serengil hakkında soruşturma başlatıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Seren Serengil hakkında soruşturma başlatıldı

Özbek yardımcısı Mamatova'yı korona kaptığı gerekçesiyle darp edip ormana bıraktığı iddiasıyla 'e soruşturma başlatılmış, ünlü şarkıcının 3 ay Mamatova'ya yönelik tehdit, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmişti.



Ancak yardımcısı, kendisini aşağılayan sözler söylediği iddiasıyla Serengil'i ihbar etti. Karara uymadığı gerekçesiyle Serengil'e soruşturma açıldı.

Sabah

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