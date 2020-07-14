Seren Serengil hakkında soruşturma başlatıldı
Özbek yardımcısı, kendisini aşağılayan sözler söylediği iddiasıyla Seren Serengil'i ihbar etti. Seren Serengil hakkında soruşturma başlatıldı
Özbek yardımcısı Mamatova'yı korona kaptığı gerekçesiyle darp edip ormana bıraktığı iddiasıyla Seren Serengil'e soruşturma başlatılmış, ünlü şarkıcının 3 ay Mamatova'ya yönelik tehdit, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmişti.
Ancak yardımcısı, kendisini aşağılayan sözler söylediği iddiasıyla Serengil'i ihbar etti. Karara uymadığı gerekçesiyle Serengil'e soruşturma açıldı.
Sabah
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