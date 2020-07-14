Murat Kekilli: Ayasofya Hakk’ına kavuşmuştur





EN GÜZEL BESTE EZAN SESİ

Kekilli, bu çirkin mesajlara "Ayasofya sadece bir cami açılışı değildir. Bir fethin doğuşu, bir zulmün de batışıdır" diyerek sert bir cevap verdi. Öte yandan ünlü şarkıcı, Ayasofya için özel bir beste yapmasını isteyenlere "Yeni bir besteye gerek yok! En güzel beste orada beş vakit okunacak olandır" diye karşılık verdi.