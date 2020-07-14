2020 Survivor şampiyonu, birincisi kim oldu? Survivor kim şampiyon oldu? Acunn.com SMS sıralaması

GALATAPORT NEREDE?

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul'un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.