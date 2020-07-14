14 Temmuz Survivor kim şampiyon oldu? Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı, birinci oldu? Sorularının cevapları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin şampiyonu dakikalar sonra belli olacak. Cemal Can ve Barış'ın mücadelesi sonrasında şampiyonun kim olacağı merak ediliyor. TV8 ekranlarında belli olacak şampiyon için milyonlar televizyon başlarına kitleniyor. Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı, birinci oldu? Barış mı? Cemal Can mi? Detaylar ahaber.com.tr'de...

14 TEMMUZ SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan isim Cemal Can oldu.