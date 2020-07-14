14 Temmuz Survivor kim şampiyon oldu? Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı, birinci oldu? Barış mı? Cemal Can mi?
14 Temmuz Survivor kim şampiyon oldu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam final bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Cemal Can ve Barış'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği akşamda hangi yarışmacının ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Hayranları kazanmasını istedikleri yarışmacıyı sms atarak destek olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı şampiyonu açıklayacak. 14 Temmuz Survivor kim şampiyon oldu? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı, birinci oldu? Barış mı? Cemal Can mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
14 Temmuz Survivor kim şampiyon oldu? Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı, birinci oldu? Sorularının cevapları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin şampiyonu dakikalar sonra belli olacak. Cemal Can ve Barış'ın mücadelesi sonrasında şampiyonun kim olacağı merak ediliyor. TV8 ekranlarında belli olacak şampiyon için milyonlar televizyon başlarına kitleniyor. Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı, birinci oldu? Barış mı? Cemal Can mi? Detaylar ahaber.com.tr'de...
14 TEMMUZ SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan isim Cemal Can oldu.
13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve böylece final için İstanbul'a gitme şansı yakaladı.
SURVİVOR 2020'NİN ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR
Survivor 2020'de artık sona gelindi. Uzun soluklu maceranın ardından finale kalan yarışmacılar Cemal Can ve Barış Murat Yağcı oldu. Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyor. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.
SURVİVOR'DA BÜYÜK FİNAL
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışması bugün sona erecek. Şampiyonuun belli olacağı gecede izleyicilere sürpriz görüntüler aktarılacak. Survivor büyük finali Galataport İstanbul'da kurulan özel bir platform ile canlı yayınlanıyor.
SURVİVOR FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?
Survivor takipçileri, Survivor şampiyonun kaç para ödül alacağını merak ediyor. Bu seneki ödül açıklanmadı ancak geçen sene Survivor şampiyonu olan ismin 500 bin lira ödül aldığını biliniyor. Bu seneki şampiyonun da aynı ödülü alması bekleniyor.