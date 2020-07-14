Survivor şampiyonu ne alacak? Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Survivor birincisi kaç para kazanak?
Survivor şampiyonu ne alacak? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. 2020 Survivor şampiyonunun belli olacağı akşamda, Cemal Can mı, Barış mı şampiyon olacak merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonlarda birinci olan isimlerin aldığı ödül çok konuşulurken, bu sene şampiyon olacak isimin kaç para kazanacağı araştırılıyor. Peki, Survivor şampiyonu ne alacak? Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Survivor birincisi kaç para kazanak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor şampiyonu ne alacak? Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek Survivor 2020'de Cemal Can ve Barış final ikilisi oldu. İzleyiciler şampiyonun belirlenmesine kısa süre kala alacağı ödülü merak ediyor. Peki, Survivor şampiyonu ne alacak? Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Survivor birincisi kaç para kazanak? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...
SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da son 3'e Barış, Cemal Can ve Yasin kalmıştı. SMS oylaması sonucunda Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.
SURVIVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE OLACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.