Survivor şampiyonu ne alacak? Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek Survivor 2020'de Cemal Can ve Barış final ikilisi oldu. İzleyiciler şampiyonun belirlenmesine kısa süre kala alacağı ödülü merak ediyor. Peki, Survivor şampiyonu ne alacak? Survivor 2020 büyük ödül ne kadar? Survivor birincisi kaç para kazanak? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da son 3'e Barış, Cemal Can ve Yasin kalmıştı. SMS oylaması sonucunda Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.