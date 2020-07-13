Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un neresinde, nasıl gidilir? Galataport kimin? Sorularının cevapları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin finalinin yapılacağı Galataport, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Cemal Can, Barış ve Yasin'in son üçe kaldığı akşamda kimin eleneceği merak ediliyor. Peki, Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un neresinde, nasıl gidilir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALATAPORT NEREDE?

Survivor finalinin yeri ve tarihinin açıklanmasıyla birlikte Galataport, merak edilen yerler arasında yer aldı. Böylelikle İstanbul'un sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi Galataport nerede sorusunun yanıtı belli oldu.