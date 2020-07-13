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Haberler Magazin Haberleri Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un neresinde, nasıl gidilir? Galataport kimin?

Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un neresinde, nasıl gidilir? Galataport kimin?

? Survivor finalinin yapılacağı Galataport sosyal medyanın gündemine oturuyor. tarafından açıklanan Galataport'un 'un hangi semtinde bulunduğu ve nasıl ulaşım sağlandığı sorularının cevapları merak ediliyor. Dün akşam yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Berkan olmuştu. Peki, Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı 'un neresinde, nasıl gidilir? Galataport kimin? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un neresinde, nasıl gidilir? Galataport kimin?

? Survivor finalinin yapılacağı 'un neresinde, nasıl gidilir? Galataport kimin? Sorularının cevapları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin finalinin yapılacağı Galataport, geçtiğimiz günlerde tarafından açıklanmıştı. Cemal Can, Barış ve Yasin'in son üçe kaldığı akşamda kimin eleneceği merak ediliyor. Peki, Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport 'un neresinde, nasıl gidilir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALATAPORT NEREDE?

Survivor finalinin yeri ve tarihinin açıklanmasıyla birlikte Galataport, merak edilen yerler arasında yer aldı. Böylelikle İstanbul'un sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi Galataport nerede sorusunun yanıtı belli oldu.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI İSTANBUL GALATAPORT NEREDE?

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan mekanı ''Galataport'' hakkında merak edilenler ise artış gösterdi.Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi ile Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.

İşte Galataport hakkında merak edilenler…

GALATAPORT NEREDE?

Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.

GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

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