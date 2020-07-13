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Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?

ne zaman? 16 Şubat'ta başlayan Survivor 2020 yarışmasında şampiyon belli oluyor. Tv8'de yayınlanan Survivor'da son viraja girildi. İlk finalistin Cemal Can olmasının ardından dünkü canlı yayınlanan programda elenen isim Berkan Karabulut oldu. Yarışmanın takipçileri, finalin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, ? , nerede yapılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?

? için geri sayım başladı. Şubat ayında başlayan Survivor 2020'nin final tarihi ve yeri belli oldu. Dün canlı yayınlanan programda SMS oy sıralaması sonucuna göre elenen isim Berkan Karabulut oldu. Cemal Can, Yasin ve Barış İstanbul'a dönen isimler oldu. Bugün bir eleme daha olacak ve finalistler belli olacak. Yarışmacılar Acun Ilıcalı ile birlikte özel jetle İstanbul'a döndüler. Peki, Survivor ne zaman bitiyor? , nerede yapılacak? İşte cevaplar...

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR? FİNAL TARİHİ....

Survivor 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Survivor 2020'nin finali 14 Temmuz Salı günü yapılacak.

İşte son 3 isim:

Cemal Can

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

SURVİVOR FİNAL NEREDE?

Survivor 2020'nin finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.

GALATAPORT NEREDE?

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alıyor.

GALATAPORT NEDİR?

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

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