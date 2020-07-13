Survivor 2020 SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2020, bugün ve yarın Galataport'ta yapılacak final geceleriyle şampiyonu blirleyecek. Cemal Can, Yasin ve Barış Murat Yağcı'nın sona kaldığı yarışmada, izleyiciler destek verdikleri isimlere sms göndermek için hazırlık yapıyor. Survivor nasıl sms yollanır gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2020 SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

Desteklediğiniz yarışmacının adını yazarak 1890 SMS gönderebilirsiniz.

Örnek: YASIN yazıp 1890'a SMS göndererek oy kullanabilirsiniz.