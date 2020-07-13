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Survivor 2020 SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır?

SMS numarası nedir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de artık final haftasına girildi. 2 gün üzerinden yapılacak final gecesinde adaylardan en az oy alan son ikiye kalma şansı elde edemeyecek. , Yasin ve 'nın sona kaldığı yarışmada, izleyiciler destek verdikleri isimlere sms göndermek için hazırlık yapıyor. Survivor nasıl sms yollanır gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2020 SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Survivor 2020 SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır?

SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'nın sunumuyla TV8 ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2020, bugün ve yarın Galataport'ta yapılacak final geceleriyle şampiyonu blirleyecek. , Yasin ve 'nın sona kaldığı yarışmada, izleyiciler destek verdikleri isimlere sms göndermek için hazırlık yapıyor. Survivor nasıl sms yollanır gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2020 SMS numarası nedir? Survivor SMS ücreti ne kadar, nasıl yollanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

Desteklediğiniz yarışmacının adını yazarak 1890 SMS gönderebilirsiniz.
Örnek: YASIN yazıp 1890'a SMS göndererek oy kullanabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 SMS ÜCRETİ NE KADAR?

Survivor 2020'de sms ücreti Türkiye içerisinde yer alan izleyicilerin gönderdiği sms'lerden yalnızca 2,90 tl alınmakta. Fakat sms Kıbrıs'tan gönderiliyor ise 2,96 tl alınıyor. Oy atma işlemi tv8'in yan uygulamasından da yapılabilmektedir. O zaman ücretler 3 tl'ye kadar çıkıyor.

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

Bu akşam bir eleme olacak Pazartesi: İki finalist 'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.

12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.

Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.

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