Sanat dünyasından 'Ayasofya' yorumu: Hak yerini buldu
Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Tüm ülke bu kararı büyük bir mutlulukla karşıladı. Ünlü sanatçılar da “Olması gereken oldu, hak yerini buldu” yorumlarını yaptı.
Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair kararı iptal etmesinin ardından Fetih'in sembolünün ibadete açılması coşkuyla karşılandı.
'SAHİBİNE KAVUŞTU'
Ünlü isimler de bu kararın sevincini yaşadı. Yıldız Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, hak yerini buldu" dedi.
DUYGULARINI PAYLAŞTILAR
Della Miles, karara çok memnun olduğunu belirtirken, Uğur Işılak, "Olması gereken oldu" yorumunu yaptı. Yusuf Güney, "Bağımsız topraklarında kendi kararlarını alabilen güçlü Türkiye" dedi. İbrahim Sadri, Afrikalı Ali, Gamze Özçelik, Avni Yıldırım, Kodes, Hopdedik Ayhan da mutluluklarını ifade etti.
SABAH
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