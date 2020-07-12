Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs döneminde yerli ve yabancı filmler ekranlara gelmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında bu akşam Türk sinema filmi Olanlar Oldu yer alacak. Başrollerinde; Ata Demirer, Tuvana Türkay ve Ülkü Duru'nun yer aldığı dizi saat 20:00'da ekranlarda olacak. Peki, Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2017 yapımı Olanlar Oldu filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Ata Demirer'in başrollerinde yer aldığı Olanlar Oldu, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Tuvana Türkay ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı film, Egeli bir annenin oğlunun mürüvvetini görmek için girdiği mücadeleyi ekrana taşıyor.

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU KONUSU NE?

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ata Demirer Olanlar Oldu'da hem bir tekne kaptanı hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer'e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.