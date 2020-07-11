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Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?

Survivor 2020'nin finali için geri sayım başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın final detayları belli olmaya başladı. Yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor finalinin İstanbul Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından final tarihi ve Galataport ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 2020 final tarihi ne zaman? Survivor finalinin yapılacağı İstanbul ? İşte merak edilenler...

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Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?

ne zaman? ? Survivor 2020'de finale sayılı günler kaldı. Yarışmadan son elenen isim Elif olmuştu. Dünkü bölümde ilk yarı finalist belli oldu. Survivor 2020 yarışması Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapıldı. Elif'in elenmesinin ardından yarışmada sadece 4 isim kaldı. Berkan, Yasin, Cemal Can ve Barış Murat Yağcı arasında kimin şampiyon olacağı heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, yarışmanın final tarihini ve nerede yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Survivor takipçileri son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Survivor 2020 final tarihi ne zaman? Survivor finalinin yapılacağı ? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'nin finali 14 Temmuz Salı günü İstanbul Galataport'ta yapılacak.

Final hakkında konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi;

"Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız."

GALATAPORT NEREDE?

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alıyor.

GALATAPORT NEDİR?

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

10 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim Berkan oldu.

9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.

7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.

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