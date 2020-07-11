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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

ve 2018 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay sonra ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılıklarından kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, önceki gün arkadaşlarının nişanına katıldı. Çift yeniden nikah masasına oturacaklarının sinyalini verdi.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün bir dostlarının nişan törenine katıldı. Daha önce Amsterdam'da evlenip 9 ay sonra boşanan ikili, yeniden aşka geldi.

Takvim'in haberine göre; arkadaşlarının nişan töreninde tekrar evleneceklerinin sinyalini veren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, "Bu kez yurt dışında değil ülkemizde evleneceğiz. Ülkemiz bize uğurlu gelecektir" dedi.

Akçıl ve Kıratlı'nın bir küs bir barışık halleri ise sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar 'Evliliği çok yanlış anlamışlar' derken, bazıları da 'Çocuk oyuncağı mı bu' diyerek tepki gösterdi.

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