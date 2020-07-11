Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 2018 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay sonra ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılıklarından kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, önceki gün arkadaşlarının nişanına katıldı. Çift yeniden nikah masasına oturacaklarının sinyalini verdi.
Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün bir dostlarının nişan törenine katıldı. Daha önce Amsterdam'da evlenip 9 ay sonra boşanan ikili, yeniden aşka geldi.
Takvim'in haberine göre; arkadaşlarının nişan töreninde tekrar evleneceklerinin sinyalini veren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, "Bu kez yurt dışında değil ülkemizde evleneceğiz. Ülkemiz bize uğurlu gelecektir" dedi.
Akçıl ve Kıratlı'nın bir küs bir barışık halleri ise sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar 'Evliliği çok yanlış anlamışlar' derken, bazıları da 'Çocuk oyuncağı mı bu' diyerek tepki gösterdi.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!
- Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!
- İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?
- Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!
- Sürpriz isim elendi! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
- Selçuk Yöntem’e icra şoku!
- Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi!
- Nusret’in restoranına 2 milyon dolarlık yardım!
- Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir?
- 10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...
- ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Yükseliş sürecek mi? 11 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?