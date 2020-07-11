Selçuk Yöntem’e icra şoku! Açtığı dava başına bela oldu
Oyuncu Selçuk Yöntem, tost yerken çekilmiş fotoğrafının bir kafe tarafından izinsiz kullanılması üzerine dava açmıştı. 6 yıldır süren dava sonucunda, mahkeme vekalet ücretinin bir kısmını Yöntemin ödemesine karar verdi. Bu karar sonrası kafenin sahibi Yöntem hakkında icra takibi başlattı.
Selçuk Yöntem, bir kafede tost yediği esnada çekilen bir fotoğrafının, büfenin mönüsünde kullanıldığını fark etti. Yöntem, kafenin sahibi Fatih Güner hakkında 300 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Hürriyet'in haberine göre; davaya bakan İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ilk olarak, Güner'in, Yöntem'e 234 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu karara Güner'in avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, maddi tazminat kararının yüksek olduğunu, indirime gidilmesini istedi.
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası mahkeme bu kez, maddi tazminatı 100 bin TL'ye indirdi. Manevi tazminat için belirlenen 50 bin TL'de ise değişiklik olmadı.
YÖNTEM HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Mahkeme, Yöntem'in talep ettiği maddi tazminat tutarının ret ettiği kısmına ilişkin 17.458 TL'lik vekâlet ücretini kafenin sahibi Fatih Güner'e ödemesine karar verdi. Bu karar sonrası, Güner'in avukatı Yöntem hakkında biri 17.458 TL diğeri, 930 TL olmak üzere iki ayrı icra takibi başlattı. İcra takiplerinin, geçen salı günü başlatıldığı öğrenildi.
MAHKEME KARAR VERECEK
Öte yandan, Yöntem de kazandığı 50 bin liralık manevi 100 bin liralık maddi tazminat kararını, yasal faizi ile birlikte icraya koydu. Güner'in avukatının takibe itirazı sonrası son kararı icra hukuk mahkemesi verecek.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!
- Sürpriz isim elendi! Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
- İkinci kez nikah masasına oturacaklar
- İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?
- Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi!
- Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir?
- Zola ve Azra yakınlaşması Ahmet’i çileden çıkarır!
- Nusret’in restoranına 2 milyon dolarlık yardım!
- 10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Yükseliş sürecek mi? 11 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama