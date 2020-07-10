10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Survivor'da ilk kez yapılan canlı yayında 2 finalist belli olacak. Yarı final öncesi ilk eleme adayının belli olacağı dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Yarı final ilk eleme adayı kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

10 TEMMUZ SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'ın 10 Temmuz 2020'de ekrana gelen 132. bölümü canlı olarak ekranlara geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programında kazanan isim Berkan oldu.

9 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

9 Temmuz Survivor 131. bölümde 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Sercan'ın elenmesinin ardından Survivor'da önceki akşam Cemal Can dokunulmazlığı kazanmış ve Elif'in adını söylemişti. Bu akşam bir yarışmacı adaya veda edecek ve dört kişi kalacaklar. 9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan finalde Cemal Can'ı 5-3 yenen Berkan oldu. Berkan ilk kez dokunulmazlık kazandı.

9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ?

9 Temmuz Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan eleme potasına 2. ismi gönderecek. O isim Cemal Can oldu. Cemal Can ve Elif'ten birisi adaya veda etti. Elenen isim Elif oldu.