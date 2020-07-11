Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın acı kaybı! Sevenlerinden dua istedi
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi dün hayatını kaybetti. Yaşadığı acıyla sarsılan Arolat, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında "Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri" diyen Arolat, sevenlerinden annesi için dua istedi.
Başarılı şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, "Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak" diyerek sevenlerine kötü haberi verdi.
"ACIM ÇOK ÇOK BÜYÜK"
Annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Metin Arolat, "Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin" dedi.
Arolat'ın paylaşımını gören Ece Erken, Burcu Kara, Esra Dermancıoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Sibel Tüzün gibi ünlü isimler taziye yorumu yaptı.
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