Robocop filmi konusu nedir? Robocop filmi oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?
Robocop filmi konusu nedir? Kanallar yayın akışlarının yerli ve yabancı yapımlarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmayı amaçlıyor. Dizilere verilen ara nedeniyle yayınlanan filmler büyük ilgi görüyor. Efsane filmler arasında yerini almış olan Robocop filmi bu akşam ekranlara gelecek. Rabocop filmi konusu nedir? Robocop filmi oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar ahaber.com.tr'de...
Robocop filmi konusu nedir? Robocop filmi oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 90'lı yılların vazgeçilmezleri arasında yer alan Robocop filmi bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Bilim-kurgu ve aksiyon tarzında olan Robocop izleyicilere soluksuz heyecan yaşatacak. Peki, Robocop filmi konusu nedir? Robocop filmi oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...
ROBOCOP KONUSU NEDİR?
Yıl 2029′dur ve çokuluslu şirket OmniCorp, robot teknolojisinin merkezindedir. İnsansız uçakları dünya çapındaki Amerika savaşlarını kazanmaktadır, şimdi ise bu teknolojiyi sivil cepheye getirmek istemektedirler. Alex Murphy sevgi dolu bir koca, baba ve Detroit'de suç ve yolsuzluğu engellemek için elinden geleni yapan iyi bir polistir.
Bir görev sırasında ciddi anlamda yaralandıktan sonra, OmniCorp Alex'in hayatını kurtarmak için robotik bilimlerini kullanır. Çok sevdiği şehrin sokaklarına inanılmaz yeni yeteneklerle döner, fakat sıradan bir adamın daha önce asla karşılaşmadığı durumlar ile birlikte…
ROBOCOP FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Robocop filminin oyuncu kadrosunda Joel Kinnaman, Gary Oldman, Abbie Cornish, Michael Keaton gibi isimler yer alıyor.
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