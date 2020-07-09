Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk dizisi hangi semtte çekiliyor, konusu nedir?

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş'le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin'in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir'in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.

ÇATI KATI AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Üsküdar başta olmak üzere pek çok ilçede çekimler gerçekleştirilmektedir.