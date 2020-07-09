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Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk dizisi hangi semtte çekiliyor, konusu nedir?

oyuncuları kimler? Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen dizisi, güçlü kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde; ve 'ın yer aldığı dizi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk dizisi hangi semtte çekiliyor, konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk dizisi hangi semtte çekiliyor, konusu nedir?

oyuncuları kimler? dizisi hangi semtte çekiliyor, konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Romantik-Komedi tarzında olan dizi ilk bölümünden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Başrollerinde; ve 'ın yer aldığı dizi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizi hakkında merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Furkan Andıç,

Ezgi Şenler,

Yiğit Kirazcı, Demir Yılmaz

Nilay Deniz, Yasemin Çetin

Renan Bilek, Celal Yılmaz

Tülay Günal, Perihan Yılmaz

Bedia Ener, Saadet Yılmaz

Pelin Öztekin, Süheyla Durmaz

Bülent Seyran, Şuayip Durmaz

Burak Tamdoğan, Filozof Emin

Ebru Aykaç, Gülriz Avcı

ÇATI KATI AŞK İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi'nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş'le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin'in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir'in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.

ÇATI KATI AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Üsküdar başta olmak üzere pek çok ilçede çekimler gerçekleştirilmektedir.

Furkan Andıç (Ateş Avcı)

Zengin ve güçlü bir aile olan Avcı ailesinin tek oğlu Ateş annesini daha bebekken kaybetmiş, halası Gülriz Hanım tarafından büyütülmüştür. Babası 'le küçüklüğünden beri yıldızı barışmayan Ateş'i bu hayatta gerçek anlamda seven bir kişi varsa o da halası Gülriz'dir. Gerek annesiz büyümenin gerekse bir dediği iki edilmemiş olmanın doğal sonucunda biraz şımarık bir gençtir. Kadınlar arasında son derece popüler olan Ateş hiçbir zaman aşık olmamıştır çünkü Ateş aşk için hiçbir zaman çaba sarf etmesine gerek kalmadan tatlı dili, güler yüzü ve yakışıklılığı sayesinde istediği bütün kadınları kolayca elde edebilmiştir. Asaf Bey'in kendisiyle ilgili düşüncelerine tezat oluşturacak şekilde tıp fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, kendini tutkusu olduğu ralliye adamış son derece de başarılı olmuştur.

Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz)

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır. Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen'den…Ayşen'in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.

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