Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir?

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KARANLIK SULAR FİLMİ KONUSU

Gözlerden uzak bir sahilde sörf yapan Nancy (Blake Lively) bu esnada büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Nancy canını kurtarsa da kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki bir kayalığın üstünde mahsur kalır. Tekrar kıyıya dönebilmek için acilen bir yol bulması gerekmektedir.

KARANLIK SULAR FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Jasume Collet-Serra

Türü : Gerilim / Dram

Oyuncular : Blake Lively, Oscar Jaenada, Angelo Josue Lozano Corzo