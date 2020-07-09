Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir?
Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Koronavirüs sürecinde dizilere verilen ara devam ediyor. Kanallar günlük yayın akışlarını yerli ve yabancı filmlerle izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor. Bu akşam ekranlara gelecek Karanlık Sular filminin konusu ve oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanallar yerli ve yabancı yapımları izleyicilerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu akşam heyecan seviyesi yüksek aksiyon filmi Karanlık Sular ekranlara gelecek. Peki, Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
KARANLIK SULAR FİLMİ KONUSU
Gözlerden uzak bir sahilde sörf yapan Nancy (Blake Lively) bu esnada büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Nancy canını kurtarsa da kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki bir kayalığın üstünde mahsur kalır. Tekrar kıyıya dönebilmek için acilen bir yol bulması gerekmektedir.
KARANLIK SULAR FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2016
Yönetmen : Jasume Collet-Serra
Türü : Gerilim / Dram
Oyuncular : Blake Lively, Oscar Jaenada, Angelo Josue Lozano Corzo
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