10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir?

Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir?

kimdir? Koronavirüs sürecinde dizilere verilen ara devam ediyor. Kanallar günlük yayın akışlarını yerli ve yabancı filmlerle izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor. Bu akşam ekranlara gelecek filminin konusu ve oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir?

Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanallar yerli ve yabancı yapımları izleyicilerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu akşam heyecan seviyesi yüksek aksiyon filmi Karanlık Sular ekranlara gelecek. Peki, Karanlık Sular filmi oyuncuları kimdir? Karanlık Sular filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

KARANLIK SULAR FİLMİ KONUSU

Gözlerden uzak bir sahilde sörf yapan Nancy (Blake Lively) bu esnada büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Nancy canını kurtarsa da kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki bir kayalığın üstünde mahsur kalır. Tekrar kıyıya dönebilmek için acilen bir yol bulması gerekmektedir.

KARANLIK SULAR FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Jasume Collet-Serra

Türü : Gerilim / Dram

Oyuncular : Blake Lively, Oscar Jaenada, Angelo Josue Lozano Corzo

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA