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Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, aslen nereli?

? Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkacak yeni dizi 'ın güzel oyuncusu 'in hayatı merak ediliyor. Dizide Ayşen karakterine hayat verecek Ezgi Şenler, daha önce oynadığı dizilerde gösterdiği başarılı performansla adını hafızalara kazımıştı. Ezgi Şenler kimdir sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ezgi Şenler kaç yaşında, aslen nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, aslen nereli?

? kaç yaşında, aslen nereli? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgİ Şenler, dizisinde Ayşen karakterine hayat verecek. Çatı Katı Aşk, bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, aslen nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÇAT KAPI'NIN AYŞEN YILMAZ'I NASIL BİR KARAKTER?

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen'den…Ayşen'in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.

EZGİ ŞENLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde başkent Ankara'da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır.

Henüz 9 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'nde iki sene boyunca eğitim gören Şenler, bu sebeple dansla da yakından ilgilenmektedir.

Görmüş olduğu iki yıllık eğitimin ardından, 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır.

Ayrıca oyunculukla da yakından ilgilenmiş ve kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Bodrum Masalı' adlı dizi ile geçmiştir.
Buradaki oyunculuk deneyiminin ardından, seyirci tarafından da sevilmiş ve bir hayran kitlesi edinmiştir.
'Nefes Nefese' ve 'Canevim' gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Çatı Katı Aşk' adlı televizyon dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat vermektedir.

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