Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, aslen nereli? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgİ Şenler, Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakterine hayat verecek. Çatı Katı Aşk, bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, aslen nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÇAT KAPI'NIN AYŞEN YILMAZ'I NASIL BİR KARAKTER?

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.