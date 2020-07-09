Oyuncu Umut Oğuz’un eşi taburcu oldu! Şehir hastanesinde tedavi görmüştü
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eşinin idrar yollarındaki enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle ateşlenmesi üzerine özel hastaneye gitmek istemiş ancak ateşinin 38 derece olmasından dolayı koronavirüslü olabileceği şüphesiyle hastaneler kabul etmemişti. Umut Oğuz’un eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
Oyuncu Umut Oğuz'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.
Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.
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