Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ölümden döndü! İnşaattan düşen mukavvalar için 1 yıl istendi
Moda dünyasının genç isimlerinden Gülşah Saraçoğlu, Teşvikiye’de yürüdüğü sırada inşaattan kafasına düşen mukavvalar nedeniyle yaralandı. Yere düşen modacı kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu, İnşaat denetçisini ihbar eden Saraçoğlu uzlaşmak istemeyince kazayla ilgili dava açıldı.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada ölümden döndü. Olay, 3 Ağustos günü İstanbul'da yaşandı. Saraçoğlu, saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürüyordu. Modacı cadde üzerinde ilerlediği sırada yukarıdan başına bir şey düştü. Yere düşen modacı, kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu. Saraçoğlu olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
BİZİM KUSURUMUZ YOK DEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı. İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan görevli "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi.
TAKSİRLE YARALAMA DAVASI
İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Saraçoğlu'nun basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdi. Denetçinin olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğunun tespit edildi. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Saraçoğlu uzlaşmak istemedi. Savcılık, denetçi Cihan S. hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dava açıldı. 1 yıla kadar hapsi istenen Cihan S., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Dilek YAMAN
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