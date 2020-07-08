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Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

2000'li yıllara damgasını vuran grubuyla adını duyuran , hesabından yaptığı paylaşımla sevenleriyle iletişim halinde olmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni ve yorum alan Kemer'in son paylaşımına kilo yorumu yağdı. Sık sık zayıflığıyla gündeme gelen Cemre Kemer'e 'Kilo al' çağrısı yapıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Takipçilerinden Cemre Kemer'e 'kilo al' çağrısı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cemre Kemer, önceki gün köpeğiyle pozunu paylaştı. Şarkıcının fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Önceki gün köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Kemer'e kilo yorumu yağdı.

Takipçileri, şarkıcıya, 'Ne olur kilo al' çağrısında bulundu. Zayıflığıyla sık sık gündeme gelen Kemer, daha önce böyle mutlu olduğunu söylemişti.

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