Yeşim Salkım’dan skandal sözler! Maske üreticilerine hakaret etti

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maske üreticilerine hakaret etti. Herkesin maske üretim işine girdiğini söyleyen Salkım, dolandırıcılık suçlaması yaptı.

Yeşim Salkım söz konusu videoda "İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık" dedi. Salkım'ın kullandığı skandal sözler ise büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada Salkım'ın sözlerine tepki gelirken, #TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede trend listesinde üst sıralara tırmandı.

MEHMETÇİĞE KLAVYE DELİKANLISI DEMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı döneminde ''Savaşa hayır'' sözleriyle tepki çeken Salkım, kendisiyle bu konuda tartışan bir kişiye ''klavye delikanlısı'' demiş, o kişinin ise operasyon bölgesinden yeni dönen bir Mehmetçik olduğu ortaya çıkmıştı.