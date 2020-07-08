Tam Gaz oyuncuları kimdir? Tam Gaz filmi konusu nedir? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam Gaz filmi izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Gerilim ve heyecanın üst seviyede olduğu filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Tam Gaz oyuncuları kimdir? Tam Gaz filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

TAM GAZ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

TAM GAZ OYUNCULARI

Ansel Elgort – Baby

Jon Bernthal – Griff

Jon Hamm – Buddy

Eiza Gonzalez – Darling

Micah Howard – Barista