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Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Nerede çekildi?

? Dizilere verilen koronavirüs arası sonrasında kanallar yayın akışlarına film almaya devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek Oflu Hoca'nın Şifresi izleyenleri güldürmeye ve eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Nerede çekildi?

Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen oyuncuların yer aldığı film Oflu Hoca'nın Şifresi izleyenlere keyifli anlar yaşatmayı başarıyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU

Doğanspor yerel bir futbol takımı olarak bilinir. Başkanlık seçimi yaklaşmıştır. Doğanspor başkanlığı için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçsede başkanlığı bırakmamaktadır. Yerel bir kanalın programında konuk olarak çıkar ama başı dertten kurtulmaz. Ayrıca fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider.

Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler Oflu Hoca'yı iyice çileden çıkarmaktadır. Oflu Hoca başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır. İşte gelişmeler böyle devam eder.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Didem Balçın - Asiye
Başak Daşman - Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu - Ürolog
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Füruzan Asena Ongan - Nur
Onur Dilber - İdris
Deha Beşyıldız - Metin
Timur Ölkebaş - Pompacı
Ali Demirel - Lemi
Ceyhun Gen - Zeki
Emin Albayrak - Yaşar
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Yılmaz Vural - Oyuncu
Özlem Savaş - Ürolog
Ahmet Kural - Bakan


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