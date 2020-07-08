Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Nerede çekildi?

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OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU

Doğanspor yerel bir futbol takımı olarak bilinir. Başkanlık seçimi yaklaşmıştır. Doğanspor başkanlığı için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçsede başkanlığı bırakmamaktadır. Yerel bir kanalın programında konuk olarak çıkar ama başı dertten kurtulmaz. Ayrıca fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider.

Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler Oflu Hoca'yı iyice çileden çıkarmaktadır. Oflu Hoca başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır. İşte gelişmeler böyle devam eder.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Çetin Altay - Oflu Hoca

Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet

Köksal Engür - Ali Osman

Didem Balçın - Asiye

Başak Daşman - Ümmiye

Tarık Papuççuoğlu - Ürolog

Mehtap Bayri - Meryem

Eser Eyüboğlu - Kadir

Füruzan Asena Ongan - Nur

Onur Dilber - İdris

Deha Beşyıldız - Metin

Timur Ölkebaş - Pompacı

Ali Demirel - Lemi

Ceyhun Gen - Zeki

Emin Albayrak - Yaşar

İsrafil Köse - Manav

Buket Dereoğlu - Moderatör

Yılmaz Vural - Oyuncu

Özlem Savaş - Ürolog

Ahmet Kural - Bakan



