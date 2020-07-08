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Haberler Magazin Haberleri Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek

HABERLERİ: Sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu 'in evindeki güvenlik kamera görüntülerinin silindiği tespit edilmişti. Savcılık yürütülen soruşturmada Güven'in evinin etrafında bulunan görüntülerinin ve diğer güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in olay gününe ait yaşanan darp olayının delillendirilmesi için savcılık, bilirkişi incelemesi yapmıştı.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek

Yapılan incelemede Ozan Güven'in evinde bulunan güvenlik görüntülerinin silindiği ortaya çıkmıştı.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek

ETRAFTAKİ KAMERALAR İNCELENECEK

Savcılık ozan Güven'in evinin etrafında bulunan MOBESE görüntüleri ve diğer güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı. (DİLEK YAMAN/SABAH)

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek

Öte yandan 6 aylık ilişkileri olaylı şekilde sona eren Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor. Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğu öne sürüldü.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet olayında flaş haber! Evinin etrafındaki kameralar incelenecek


DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ

Deniz Bulutsuz'un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi.

Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı: "Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz."

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