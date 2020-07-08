Ertuğrul Bey 2. sezonda geri dönüyor! O isim canlandıracak! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27'nci bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda neler olacağı merak ediliyor. Aksiyon yüklü savaş sahneleriyle büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın 2. sezonunda Ertuğrul Bey'in geleceği iddia edildi. Ertuğrul Bey'i canlandıracak isim de belli oldu. Peki, Ertuğrul Bey ve Turgut Alp yeni sezonda gelecek mi? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

ERTUĞRUL BEY'İ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor.

Ertuğrul Bey'in yeni sezonda Kuruluş Osman'da gözükeceği tahminler arasında. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.