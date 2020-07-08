Ertuğrul Bey 2. sezonda geri dönüyor! O isim canlandıracak! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak?
Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yeni sezon ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceği oldu. 24 Haziran'da yayınlanan sezon finalinde Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni fethetmişti. Peki, Ertuğrul Bey ve Turgut Alp yeni sezonda gelecek mi? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27'nci bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda neler olacağı merak ediliyor. Aksiyon yüklü savaş sahneleriyle büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın 2. sezonunda Ertuğrul Bey'in geleceği iddia edildi. Ertuğrul Bey'i canlandıracak isim de belli oldu. Peki, Ertuğrul Bey ve Turgut Alp yeni sezonda gelecek mi? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...
ERTUĞRUL BEY'İ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU
Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor.
Ertuğrul Bey'in yeni sezonda Kuruluş Osman'da gözükeceği tahminler arasında. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.
Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.
Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.
KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)
Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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