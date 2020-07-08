Bursaspor' un şampiyonluğu ile adını duyuran futbolcu, başarılı performansı sonrasında 3 milyon euro bedel ile 2011 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor gibi takımların formalarını giydi. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu ve halen forvet ve kanat mevkilerinde oynuyor.

Sercan Yıldırım, profesyonel kariyerine adım atmadan önce de, bir çok yaş kategorilerinde başarılı bir performans göstermiştir. Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı oynanan maçlarda mücadele eden Türkiye adına bir gol atmayı başardı. Yapılan bu turnuvanın ardından da sergilemiş olduğu performans ile 17 yaş altı milli takımı kadrosuna davet edildi.

Türkiye 16 yaş altı millî takım ile 2016 yılında Portekiz'de bir turnuvaya katılarak yetenek avcılarının dikkatini çeken Sercan Yıldırım, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol atarak En Değerli Genç Oyuncu unvanını almaya hak kazandı. Genç ve başarılı futbolcu, Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United üst kurulu tarafından takip edilmeye ve izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl daha büyük olan rakiplere karşı mücadele veren Sercan Yıldırım, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında boy gösterdi. Genç yıldız, 2006 yılının başlarında ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başlayarak Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile birlikte İzmir'deki Ege Turnuvası'na da katıldı ve üstün bir performans sergiledi.