8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?
8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam ada konseyinde veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu. Survivor finaline kadar yapılacak elemeler sonrasında 3 finalist belli olacak. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki, 8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, 14 Temmuz'da yapılacak finale kadar neler yaşanacağını anlattı. Açıklanan yeni sisteme göre artık her gün eleme oyunu oynanacak. 3 finalist İstanbul'da izleyiciler karşısına çıkacak. Peki, 8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununda kazanan Cemal Can oldu. Cemal Can ilk eleme adayı olarak Elif'in adını söyledi.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Dün akşam yapılan ada konseyinde beklenmedik şekilde elenen isim Sercan Yıldırım oldu. Adaya veda eden Sercan Yıldırım'ın elenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.
"ELENDİĞİN İÇİN ÜZGÜNÜM"
Sercan "Burada tartışsak da kavga etsek de her bir yarışmacı arkadaşımı ayrı ayrı seviyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. Sercan'ın elenmesiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise "Üzgün müyüm üzgünüm. Bence daha da ilerileri gitmeyi hak eden biriydin. Ama takdir halkımızın" diye konuştu.
SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Survivor Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 (30 yaşında) tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri top oynamayı seven ve henüz 7 yaşındayken Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, Temmuz 2006 yılında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sercan Yıldırım 2008-2009 yılında ise kariyer patlaması yaşadı ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşayarak kariyerinde başarısını taçlandırdı.
Bursaspor' un şampiyonluğu ile adını duyuran futbolcu, başarılı performansı sonrasında 3 milyon euro bedel ile 2011 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor gibi takımların formalarını giydi. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu ve halen forvet ve kanat mevkilerinde oynuyor.
Sercan Yıldırım, profesyonel kariyerine adım atmadan önce de, bir çok yaş kategorilerinde başarılı bir performans göstermiştir. Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı oynanan maçlarda mücadele eden Türkiye adına bir gol atmayı başardı. Yapılan bu turnuvanın ardından da sergilemiş olduğu performans ile 17 yaş altı milli takımı kadrosuna davet edildi.
Türkiye 16 yaş altı millî takım ile 2016 yılında Portekiz'de bir turnuvaya katılarak yetenek avcılarının dikkatini çeken Sercan Yıldırım, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol atarak En Değerli Genç Oyuncu unvanını almaya hak kazandı. Genç ve başarılı futbolcu, Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United üst kurulu tarafından takip edilmeye ve izlenmeye başladı.
Yaş olarak kendisinden iki yıl daha büyük olan rakiplere karşı mücadele veren Sercan Yıldırım, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında boy gösterdi. Genç yıldız, 2006 yılının başlarında ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başlayarak Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile birlikte İzmir'deki Ege Turnuvası'na da katıldı ve üstün bir performans sergiledi.
Genç futbolcunun oynamış olduğu hemen hemen tüm maçlarda gol atmayı başardı. Sergilediği bu başarının ardından sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda kale ağlarını birer kez sarstı. 5-3'lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta da attığı gollerle milli takımı 2-1'lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta atmış olduğu altı golle tamamlayan genç yıldız Sercan Yıldırım, o dönem Gol Kralı ve En Değerli Oyuncu olmayı başararak kariyerinde bir basamak daha tırmandı.
Sercan Yıldırım, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve oynadığı müsabakalarda 33 gol atarak gözde futbolcu olmayı başardı.
SERCAN'IN SURVIVOR 2020'DEKİ PERFORMANSI
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım başarılı performansı ile de adından söz ettiriyor. Survivor genel performans tablosunda Sercan Yıldırım, yüzde 59 başarı oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Survivor Sercan, 423 oyuna çıkmış, 248 oyunu kazandı.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Tam Gaz oyuncuları kimdir?
- Ünlü oyuncu gölde yüzerken ortadan kayboldu!
- Umut Oğuz şehir hastanesini övdü: Sezar’ın hakkını Sezar’a
- Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!
- Ozan Güven’in şoförü tanık olarak ifade verdi!
- Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir?
- Acun Ilıcalı açıkladı! Sercan’ın elenmesinin nedeni…
- Rubato grubunun solisti Özer Arkun sevgilisini darbetti! Yerdeki kanları temizledi
- Müge Anlı 9 Temmuz Perşembe tek parça izle
- 15 yıllık evliliği mesleği bitirdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
- A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava durumu
- A101'den perşembe sürprizi! 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?