Polise saldıran oyuncu Feyza Civelek'in cezası belli oldu
‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi filmlerde rol alan oyuncu Feyza Civelek, alkol kontrolü yapan polisle tartışmış ve bir polis memurunun elini ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 3 ayrı suçtan yargılanan Civelek hakkında karar verildi.
Oyuncu Feyza Civelek'in aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci celseye tutuksuz sanık Feyza Civelek ile avukatı katılmazken, katılan İ. K.'ın avukatı hazır bulundu. Sanık avukatının mazeret dilekçesi sunduğunu kaydeden mahkeme, yargılamanın geçirdiği aşamaları göz önüne alarak dilekçenin reddine karar verdi.
Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten katılan İ.K.'nın avukatı, "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Tutuksuz sanık Feyza Civelek'i 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'görevini yaptırmamak için direnme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
NELER OLMUŞTU?
Oyuncu Feyza Civelek ile polis arasında 2018 yılında saat 03.30 sıralarında Ortaköy'de alkol kontrolü için durdurulduğu esnada tartışma çıkmıştı. Kontrol sırasında polisin elini ısıran Civelek gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, polis memurlarına yumruk ve tekme atarak saldırdığı, bir polisin elini ısırdığı, hakaret ettiği ve bir polisin telefonunu elinden alarak yere atıp kırdığı iddia edilen Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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