Tiyatrocu Şebnem Özinal'ın 15 yıllık evliliğini mesleği bitirdi!
Tiyatrocu Şebnem Özinal, 15 yıllık eşi Şefik Öztek'ten anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, 11 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verirken Özinal, mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu iddia etmiş ve aylık 13 bin lira nafaka ile 650 bin lira tazminat istemişti
Eğlence mekanı Laila'nın eski patronu Şefik Öztek'le 2005'te evlendikten sonra gözlerden uzak sade bir hayat yaşayan tiyatrocu Şebnem Özinal, eşine boşanma davasını açmıştı. 11 yaşında bir kızı olan Özinal'ın avukatı, dilekçede şunları söylemişti:
"Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başlamıştır. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun olmuş, sürekli eşine hakaret eden, aşağılayan Şefik Öztek'in bu davranışları giderek artmıştır. Baba bu davranışları küçük kızlarının yanında da yapmaya başlamış, kızın psikolojisi bozulmuştur. Evdeki ortam anne için çekilmez hale gelmiştir. Müvekkilim, eşini psikolojik tedavi için ikna etmeye çalışsa da Öztek tedavi olmak istememiş, davalı eş, müvekkilimi sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçlamıştır. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı almıştır." Çift iki hafta önce anlaşmalı olarak boşandı.
EŞİ İÇİN EVİNİ SATTI MADDİ ZARARA UĞRADI
Özinal'ın, eşinin işinde yaşadığı zorluklar nedeniyle defalarca bankadan kredi çekmek zorunda kaldığını ve kendisinin de çalışarak bu borçları ödediğini sözlerine ekleyen avukat, şöyle devam etti:
"Müvekkilimin evlenmeden önce aldığı ev satılmış ve davalının işlerinde kullanılmıştır. Hem evinin satılması, hem de çektiği krediler nedeniyle maddi zarara uğrayan müvekkilim için 500 bin lira maddi tazminat ile 150 bin lira manevi tazminat istiyoruz. Kızlarının velayeti ile aylık 10 bin lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Müvekkilim boşanmayla birtakım imkanları kaybedecektir. Sinema, tiyatro ve televizyon piyasasındaki şartlar nedeniyle mesleğini yapması imkansız olduğundan müvekkilim için ayrıca 3 bin lira yoksulluk nafakasına karar verilmesini istiyoruz."
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