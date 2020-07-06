Görevimiz Tehlike 5 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 başrol oyuncuları kimler? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Filmde IMF'yi dolandırmak isteyen bir ekibin engellenmeye çalışılması konu alınıyor. Görevimiz Tehlike 5 filmini izleyecekler konusunu ve oyuncuların kim olduğunu merak ediyor. Peki, Görevimiz Tehlike 5 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 başrol oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Görevimiz Tehlike konusu ve oyuncu kadrosu gündemde araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. 6 Temmuz akşamında Star Tv ekranlarında yayımlanacak serinin 5. filminde Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames,Paula Patton ve Jeremy Renner gibi isimler yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Görevimiz Tehlike 5, 31 Temmuz 2015 tarihinde gösterime girdi.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU NEDİR?

Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF'i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika'nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip; kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini; en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise Rolü : Ethan Hunt

Jeremy Renner Rolü : William Brandt

Simon Pegg Rolü : Benji Dunn

Rebecca Ferguson Rolü : Ilsa Faust

Ving Rhames Rolü : Luther Stickell

Sean Harris Rolü : Solomon Lane

Simon McBurney Rolü : Atlee

Alec Baldwin Rolü : Alan Hunley