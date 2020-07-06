06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var

Bir süredir tekrar eden lenf kanseri ile mücadele eden MFÖ grubu üyesi ve oyuncu sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesini sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var

Özkan Uğur güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Uğur bir süredir mücadele ettiği lenf kanserini yendiğini sevenleriyle paylaştı.

Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.

Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var

Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var
Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var

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