Kanser tedavisi görüyordu! Özkan Uğur'dan mesaj var
Bir süredir tekrar eden lenf kanseri ile mücadele eden MFÖ grubu üyesi ve oyuncu Özkan Uğur sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesini sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyurdu.
Özkan Uğur güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Uğur bir süredir mücadele ettiği lenf kanserini yendiğini sevenleriyle paylaştı.
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.
Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
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