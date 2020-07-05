5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kıyasıya süren 2. dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programında artık final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan olurken, Berkan'ın ismini söylemişti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merakla takip ediliyor.. Peki, 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 2. Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

5 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada bu akşam Survivor dokunulmazlık mücadelesi ile haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Yarışmacılar adada kalabilmek için parkurda performanslarını gösterecek. Bu akşamın adayı ise izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz haftanın ikinci eleme adayı belirlenmedi…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz akşam Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi vardı. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken final oyununda Cemal Can ile karşı karşıya gelen ünlü futbolcu Sercan Yıldırım sakatlandı. Ancak sakatlığına rağmen oyuna devam etti…

Yaşanan bu olay tüm izleyenleri şaşkına çevirirken akıllara adada Elif ve Yasin'e "benim kazanmam lazım yoksa ben adayım" şeklinde kullandığı ifadeler geldi.

Bu akşamın dokunulmazlık karşılaşması ise sürüyor. Kazanan isim belli olur olmaz haberimizde olacak.

4 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu Elif - Cemal Can - Berkan mücadelesiyle başladı. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Elif, dokunulmazlığa veda eden de ilk isim oldu.

Sercan - Yasin - Barış mücadelesi de ikinci oyun oldu. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Barış oldu. Barış dokunulmazlığa veda eden ikinci isim oldu.

Bir sonraki mücadele 2'li olarak yapıldı. Berkan ve Cemal Can karşı karşıya geldi. 3 olanın kazandığı oyunun galibi Cemal Can oldu.

Diğer 2'li mücadele ise Sercan - Yasin arasındaydı. Yine 3 olanın kazandığı oyunun galibi Sercan oldu.



Dokunulmazlığı kazananın belirlendiği karşılaşma Cemal Can ve Sercan arasında yapıldı. Dokunulmazlık finalinde ise 5 olan kazandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını 5 - 1 skorla SERCAN kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve göz yaşlarını zor tuttu.

4 TEMMUZ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı bu akşamki bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi. Berkan da "ismimin çıkmasına şaşırmadım, bir kırgınlığım da yok. Mücadeleme elimden gelenin en iyisiyle devam edeceğim" dedi.

Bu haftanın diğer 2 eleme adayı da Pazar ve Pazartesi akşamları oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından belli olacak.

SURVİVRO'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta 3 bireysel dokunulmazlığı da kazanan Sercan eleme adayları olarak Berkan, Nisa ve Barış'ı çıkarmıştı. SMS oylaması sonucuna göre, en az SMS'i alan Nisa göz yaşları içerisinde adaya ve Survivor macerasına veda etmişti.