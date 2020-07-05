Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu kim oldu? 46. Altın Kelebek erkek oyuncu adayları kim 2020?
Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu kim oldu? Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak Pantene Altın Kelebek ödül gecesine ünlü isimler katılacak. Gecenin en merak edilen kategorileri arasında yer alan erkek oyuncunun kim seçileceği merak ediliyor. Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu kim oldu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 46. Altın Kelebek erkek oyuncu adayları kim 2020? İşte detaylar...
Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu kim oldu? 46. Altın Kelebek erkek oyuncu adayları kim 2020? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunuluğunu üstleneceği program saat 20:00'da ekranlara gelecek. Gecenin en merak edilen kategorileri arasında yer alan erkek oyuncunun kim seçileceği merak ediliyor. Peki, 46. Altın Kelebek erkek oyuncu adayları kim 2020? İşte detaylar...
ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU KİM SEÇİLDİ?
Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu ödülü henüz sahibini bulmadı. Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncusu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Akın Akınözü-Hercai-atv
Ali Yasin Özegemen-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Alp Korkmaz-Arka Sokaklar-Kanal D
Alp Navruz-Elimi Bırakma-TRT1
Alp Navruz-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Alperen Duymaz-Çarpışma-Show TV
Anıl Tetik-Tek Yürek-TRT1
Aras Aydın-Canevim-atv
Aras Bulut İynemli-Çukur-Show TV
Arda Aranat-Tek Yürek-TRT1
Atakan Yılmaz-Tek Yürek-TRT1
Aytaç Şaşmaz-Söz-Star
Barış Arduç-Kuzgun-Star TV
Barış Kılıç-Yasak Elma-Fox
Berk Oktay-Savaşçı-Fox
Berkay Hardal – İstanbullu Gelin – Star
Berker Güven-Zalim İstanbul-Kanal D
Birkan Sokullu-Bir Aile Hikayesi-Fox
Bülent İnal-Payitaht Abdülhamid-TRT1
Bülent Polat – Bir Zamanlar Çukurova-atv
Burak Dakak-Gülperi-Show TV
Burak Deniz-Bizim Hikaye-Fox
Burak Hakkı-İkizler Memo Can-Kanal D
Burak Kut-Tozkoparan-TRT1
Burak Sevinç-Leke-Kanal D
Çağatay Ulusoy-Hakan: Muhafız-Netflix
Çağlar Ertuğrul-Afili Aşk-Kanal D
Çağlar Ertuğrul-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Caner Cindoruk-Kadın-Fox
Celil Nalçakan-Bir Aile Hikayesi-Fox
Deniz Can Aktaş (Aşk Ağlatır)-Show TV
Doğukan Polat-Söz-Star
Emrah Akduman-Beni Bırakma-atv
Engin Altan Düzyatan-Diriliş Ertuğrul-TRT1
Engin Öztürk-Yüzleşme-Kanal D
Ercan Kesal-Çukur-Show TV
Erdal Beşikçioğlu-Behzat Ç.-Blu TV
Erdal Özyağcılar-Şampiyon-TRT1
Eren Vurdem-Söz-Star
Erkan Kolçak Köstendil-Çukur-Show TV
Feyyaz Duman-Kadın-Fox
Fikret Kuşkan-Zalim İstanbul-Kanal D
Fırat Tanış-İstanbullu Gelin-Star
Furkan Andıç-Her Yerde Sen-Fox
Gökberk Demirci-Yemin-Kanal 7
Görkem Sevindik-Söz-Star
Güven Murat Akpınar-İstanbullu Gelin-Star
Haluk Bilginer-Şahsiyet-Puhu Tv
Hilmicem İntepe-Tek Yürek-TRT1
Hüseyin Avni Danyal-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
İbrahim Çelikkol-Muhteşem İkili-Kanal D
İdris Nebi Taşkan-Zalim İstanbul-Kanal D
İsmail Ege Şaşmaz-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
İsmail Hacıoğlu-Çocuk-Star
İsmail Hacıoğlu-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Kaan Altay Köprülü-Tek Yürek-TRT1
Kaan Yıldırım-Halka-TRT1
Kadir Doğulu-Vuslat-TRT1
Kenan Ece-Avlu-Star
Kerem Alışık-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Kerem Bursin-Muhteşem İkili-Kanal D
Keremcem-Kimse Bilmez-atv
Kıvanç Tatlıtuğ-Çarpışma-Show TV
Kubilay Aka-Çukur-Show TV
Kutsi-Benim Adım Melek-TRT1
Mehmet Aslantuğ-Kardeş Çocukları-Star
Mehmet Özgür-Vuslat-TRT1
Mert Yazıcıoğlu-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Murat Serezli-Savaşçı-Fox
Murat Ünalmış-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Mustafa Üstündağ Boran-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Necip Memili-Çukur-Show TV
Nejat Uygur-Bizim Hikaye-Fox
Nihat Altınkaya-Söz-Star
Oktay Kaynarca-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Olgun Toker-Bir Aile Hikayesi-Fox
Onur Saylak-Çarpışma-Show TV
Onur Tuna (Yasak Elma-Mucize Doktor)-Fox
Ozan Akbaba-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Ozan Çobanoğlu-Arka Sokaklar-Kanal D
Ozan Dolunay-Zalim İstanbul-Kanal D
Özcan Deniz-İstanbullu Gelin-Star
Özgür Çevik-Canevim-atv
Özgür Ozan-Arka Sokaklar-Kanal D
Reha Özcan (Bizim Hikaye-Mucize Doktor)-Fox
Rıza Kocaoğlu-Çukur-Show TV
Salih Bademci-İstanbullu Gelin-Star
Sarp Akkaya-Söz-Star
Sarp Levendoğlu-Savaşçı-Fox
Saygın Soysal-Nöbet-Show TV
Serhat Teoman-Çocuk-Star
Şerif Erol-Kadın-Fox
Serkan Çayoğlu-Halka-TRT1
Şevket Çoruh-Arka Sokaklar-Kanal D
Talat Bulut-Yasak Elma-Fox
Tamer Levent-İstanbullu Gelin-Star
Taner Ölmez-Mucize Doktor-Fox
Tarık Ünlüoğlu-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Tayanç Ayaydın-Tek Yürek-TRT1
Timuçin Esen-Gülperi-Show TV
Tolga Sarıtaş-Söz-Star
Tolga Tekin-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Tolgahan Sayışman-Şampiyon-TRT1
Turgay Bahşi-Tek Yürek-TRT1
Uğur Güneş-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Uğur Yücel-Yüzleşme-Kanal D
Ulaş Tuna Astepe-Sen Anlat Karadeniz-atv
Ümit Kantarcılar-Vuslat-TRT1
Yağız Can Konyalı-Bizim Hikaye-Fox
Yunus Emre Yıldırımer-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Yurdaer Okur-Nöbet-Show TV
Yusuf Gökhan Atalay-Tozkoparan-TRT1
Zafer Ergin-Arka Sokaklar-Kanal D
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- 2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu?
- 46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler?
- Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış!
- 2020 Altın Kelebek en iyi rap sanatçısı adayları kimler?
- Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!
- 2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı?
- 46. Pantane Altın Kelebek ödüllleri töreni ne zaman?
- Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020?
- Cansu Kurtçu kimdir?
- 46. Pantene Altın Kelebek ödülü nasıl izlenir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan "baro" iddialarına flaş yanıt: Usule aykırı hareket edilmemiştir
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?