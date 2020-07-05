Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu kim oldu? 46. Altın Kelebek erkek oyuncu adayları kim 2020? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunuluğunu üstleneceği program saat 20:00'da ekranlara gelecek. Gecenin en merak edilen kategorileri arasında yer alan erkek oyuncunun kim seçileceği merak ediliyor. Peki, 46. Altın Kelebek erkek oyuncu adayları kim 2020? İşte detaylar...

ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU KİM SEÇİLDİ?

Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu ödülü henüz sahibini bulmadı. Pantene Altın Kelebek en iyi erkek oyuncusu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Akın Akınözü-Hercai-atv

Ali Yasin Özegemen-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Alp Korkmaz-Arka Sokaklar-Kanal D

Alp Navruz-Elimi Bırakma-TRT1

Alp Navruz-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Alperen Duymaz-Çarpışma-Show TV

Anıl Tetik-Tek Yürek-TRT1

Aras Aydın-Canevim-atv

Aras Bulut İynemli-Çukur-Show TV

Arda Aranat-Tek Yürek-TRT1

Atakan Yılmaz-Tek Yürek-TRT1

Aytaç Şaşmaz-Söz-Star

Barış Arduç-Kuzgun-Star TV

Barış Kılıç-Yasak Elma-Fox

Berk Oktay-Savaşçı-Fox

Berkay Hardal – İstanbullu Gelin – Star

Berker Güven-Zalim İstanbul-Kanal D

Birkan Sokullu-Bir Aile Hikayesi-Fox

Bülent İnal-Payitaht Abdülhamid-TRT1

Bülent Polat – Bir Zamanlar Çukurova-atv

Burak Dakak-Gülperi-Show TV

Burak Deniz-Bizim Hikaye-Fox

Burak Hakkı-İkizler Memo Can-Kanal D

Burak Kut-Tozkoparan-TRT1

Burak Sevinç-Leke-Kanal D

Çağatay Ulusoy-Hakan: Muhafız-Netflix

Çağlar Ertuğrul-Afili Aşk-Kanal D

Çağlar Ertuğrul-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Caner Cindoruk-Kadın-Fox

Celil Nalçakan-Bir Aile Hikayesi-Fox

Deniz Can Aktaş (Aşk Ağlatır)-Show TV

Doğukan Polat-Söz-Star

Emrah Akduman-Beni Bırakma-atv

Engin Altan Düzyatan-Diriliş Ertuğrul-TRT1

Engin Öztürk-Yüzleşme-Kanal D

Ercan Kesal-Çukur-Show TV

Erdal Beşikçioğlu-Behzat Ç.-Blu TV

Erdal Özyağcılar-Şampiyon-TRT1

Eren Vurdem-Söz-Star

Erkan Kolçak Köstendil-Çukur-Show TV

Feyyaz Duman-Kadın-Fox

Fikret Kuşkan-Zalim İstanbul-Kanal D

Fırat Tanış-İstanbullu Gelin-Star

Furkan Andıç-Her Yerde Sen-Fox

Gökberk Demirci-Yemin-Kanal 7

Görkem Sevindik-Söz-Star

Güven Murat Akpınar-İstanbullu Gelin-Star

Haluk Bilginer-Şahsiyet-Puhu Tv

Hilmicem İntepe-Tek Yürek-TRT1

Hüseyin Avni Danyal-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

İbrahim Çelikkol-Muhteşem İkili-Kanal D

İdris Nebi Taşkan-Zalim İstanbul-Kanal D

İsmail Ege Şaşmaz-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

İsmail Hacıoğlu-Çocuk-Star

İsmail Hacıoğlu-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Kaan Altay Köprülü-Tek Yürek-TRT1

Kaan Yıldırım-Halka-TRT1

Kadir Doğulu-Vuslat-TRT1

Kenan Ece-Avlu-Star

Kerem Alışık-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Kerem Bursin-Muhteşem İkili-Kanal D

Keremcem-Kimse Bilmez-atv

Kıvanç Tatlıtuğ-Çarpışma-Show TV

Kubilay Aka-Çukur-Show TV

Kutsi-Benim Adım Melek-TRT1

Mehmet Aslantuğ-Kardeş Çocukları-Star

Mehmet Özgür-Vuslat-TRT1

Mert Yazıcıoğlu-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Murat Serezli-Savaşçı-Fox

Murat Ünalmış-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Mustafa Üstündağ Boran-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Necip Memili-Çukur-Show TV

Nejat Uygur-Bizim Hikaye-Fox

Nihat Altınkaya-Söz-Star

Oktay Kaynarca-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Olgun Toker-Bir Aile Hikayesi-Fox

Onur Saylak-Çarpışma-Show TV

Onur Tuna (Yasak Elma-Mucize Doktor)-Fox

Ozan Akbaba-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Ozan Çobanoğlu-Arka Sokaklar-Kanal D

Ozan Dolunay-Zalim İstanbul-Kanal D

Özcan Deniz-İstanbullu Gelin-Star

Özgür Çevik-Canevim-atv

Özgür Ozan-Arka Sokaklar-Kanal D

Reha Özcan (Bizim Hikaye-Mucize Doktor)-Fox

Rıza Kocaoğlu-Çukur-Show TV

Salih Bademci-İstanbullu Gelin-Star

Sarp Akkaya-Söz-Star

Sarp Levendoğlu-Savaşçı-Fox

Saygın Soysal-Nöbet-Show TV

Serhat Teoman-Çocuk-Star

Şerif Erol-Kadın-Fox

Serkan Çayoğlu-Halka-TRT1

Şevket Çoruh-Arka Sokaklar-Kanal D

Talat Bulut-Yasak Elma-Fox

Tamer Levent-İstanbullu Gelin-Star

Taner Ölmez-Mucize Doktor-Fox

Tarık Ünlüoğlu-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Tayanç Ayaydın-Tek Yürek-TRT1

Timuçin Esen-Gülperi-Show TV

Tolga Sarıtaş-Söz-Star

Tolga Tekin-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Tolgahan Sayışman-Şampiyon-TRT1

Turgay Bahşi-Tek Yürek-TRT1

Uğur Güneş-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Uğur Yücel-Yüzleşme-Kanal D

Ulaş Tuna Astepe-Sen Anlat Karadeniz-atv

Ümit Kantarcılar-Vuslat-TRT1

Yağız Can Konyalı-Bizim Hikaye-Fox

Yunus Emre Yıldırımer-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Yurdaer Okur-Nöbet-Show TV

Yusuf Gökhan Atalay-Tozkoparan-TRT1

Zafer Ergin-Arka Sokaklar-Kanal D