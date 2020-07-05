Pantene Altın Kelebek 2020 canlı izle! 46.Pantene Altın Kelebek ne zaman, hangi kanalda?

Pantene Altın Kelebek 2020 nasıl canlı izlenir? 46.Pantene Altın Kelebek ne zaman, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. En iyilerin seçileceği gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. Kanal D ekranlarının karşısına geçiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ünlü isimler geceye evlerinde, ofislerinde katılım sağlayacak. Peki, 46.Pantene Altın Kelebek ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Bu yılın kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi. Sanatçıların teşekkür konuşmaları, bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği, ünlü yıldızların sahne şovlarıyla renk kattığı tören, saat 20.00'de başlayacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla ekrana gelecek.

Başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu ile gitarist Bilal Karaman'ın akustik sahne performansı, geceye renk katacak.

Müzik dünyasında 20'nci yılını kutlayan Hande Yener, "Bela" adlı şarkısıyla Pantene Altın Kelebek sahnesinde!

Ebru Gündeş, Pantene Altın Kelebek için "Aşık" şarkısını dansçıları eşliğinde seslendirdi.

PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz 2020 Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?

Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

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YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.