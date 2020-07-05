Altın Kelebek 2020 en iyi kadın oyuncu kim oldu? 46. Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu adayları kim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yapılacak ödül töreninin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu adayları kim? Merak edilen detaylar haberimizde...

ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU KİM SEÇİLDİ?

Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu ödülü henüz verilmedi. Ödül sahibini bulduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Afra Saraçoglu-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Afra Saraçoğlu-Kardeş Çocukları-Star

Alina Boz-Elimi Bırakma-TRT 1

Aslı Enver-İstanbullu Gelin-Star

Aybüke Pusat-Her Yerde Sen-Fox

Ayça Ayşin Turan-Hakan: Muhafız-Netflix

Ayça Bingöl-Kardeş Çocukları-Star

Bahar Şahin-Zalim İstanbul-Kanal D

Bennu Yıldırımlar-Kadın-Fox

Biran Damla Yılmaz-Canevim-atv

Burcu Altın-Tozkoparan-TRT1

Burcu Biricik-Kuzgun-Star TV

Burcu Özberk-Afili Aşk-Kanal D

Canan Ergüder-Behzat Ç.-Blu TV

Cansu Tosun-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Ceren Moray-Avlu-Star TV

Ceyda Ateş Toplusoy-Çocuk-Star

Demet Evgar-Avlu-Star TV

Deniz Baysal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Deniz Baysal-Söz-Star

Deniz Bolışık-Nöbet-Show TV

Deniz Uğur-Zalim İstanbul-Kanal D

Devrim Özkan-Vuslat-TRT1

Dilan Çiçek Deniz-Çukur-Show TV

Dolunay Soysert-Elimi Bırakma-TRT1

Ebru Şahin-Hercai-atv

Eda Ece-Yasak Elma-Fox

Elçin Afacan-Bir Aile Hikayesi-Fox

Elçin Sangu-Çarpışma-Show TV

Eslem Akar-Tek Yürek-TRT1

Gizem Arıkan-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Hafsanur Sancaktutan-Aşk Ağlatır-Show TV

Hande Doğandemir-Yüzleşme-Kanal D

Hande Erçel-Halka-TRT1

Hande Soral-Diriliş Erturul-TRT1

Hazal Kaya-Bizim Hikaye-Fox

Hazal Türesan-Mucize Doktor-Fox

Hazar Ergüçlü-Hakan: Muhafız-Netflix

Hilal Altınbilek-Bir Zamanlar Çukurova-atv

İpek Bilgin-İstanbullu Gelin-Star

İpek Karapınar-Nöbet-Show TV

İrem Helvacıoğlu-Sen Anlat Karadeniz-atv

İrem Sak-Bir Aile Hikayesi-Fox

Melis Birkan-Söz-Star

Melis Sözen-Leke-Kanal D

Melisa Aslı Pamuk-Çarpışma-Show TV

Meriç Aral-Söz-Star

Merve Çağıran-Çocuk-Star

Mine Tugay-Zalim İstanbul-Kanal D

Miray Daner-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Nazan Kesal-Çocuk-Star

Nazan Kesal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Nazan Kesal-Halka-TRT1

Nehir Erdoğan-Benim Adım Melek-TRT1

Nehir Erdoğan-İkizler Memo Can-Kanal D

Nesrin Cavadzade-Yasak Elma-Fox

Nur Fettahoğlu-Kardeş Çocukları-Star

Nurgül Yeşilçay-Gülperi-Show TV

Nursel Köse-Avlu-Star TV

Oya Okar-Arka Sokaklar-Kanal D

Öykü Karayel-Muhteşem İkili-Kanal D

Özge Gürel-Muhteşem İkili-Kanal D

Özge Özder-Mucize Doktor-Fox

Özge Özpirinçci-Kadın-Fox

Özge Yağız-Yemin-Kanal 7

Özgü Kaya-Kimse Bilmez-atv

Özlem Çınar-Arka Sokaklar-Kanal D

Özlem Conker-Payitaht Abdülhamid-TRT1

Perihan Savaş-Çukur-Show TV

Sabina Toziya-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Sanem Çelik-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Sera Kutlubey-Zalim İstanbul-Kanal D

Seray Gözler-Elimi Bırakma-TRT1

Seray Kaya-Kadın-Fox

Sevda Erginci-Yasak Elma-Fox

Şevval Sam-Yasak Elma-Fox

Simay Barlas-Zalim İstanbul-Kanal D

Sinem Ünsal-Mucize Doktor-Fox

Songül Öden-Bir Aile Hikayesi-Fox

Sude Doğar-Beni Bırakma-atv

Vahide Perçin-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Vildan Atasever-Tek Yürek-TRT1

Yıldız Çağrı Atiksoy-Şampiyon-TRT1