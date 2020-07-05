Altın Kelebek 2020 en iyi kadın oyuncu kim oldu? 46. Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu adayları kim?
Altın Kelebek 2020 en iyi kadın oyuncu kim oldu? Çok sayıda ödülün sahibini bulacağı 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak. Önemli isimlerin yarışacağı en iyi kadın oyuncu kategorisinde kimin kazanacağı merak ediliyor. Altın Kelebek 2020 en iyi kadın oyuncu kim oldu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu adayları kim? Merak edilen detaylar haberimizde...
Altın Kelebek 2020 en iyi kadın oyuncu kim oldu? 46. Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu adayları kim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yapılacak ödül töreninin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu adayları kim? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU KİM SEÇİLDİ?
Pantene Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu ödülü henüz verilmedi. Ödül sahibini bulduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
Afra Saraçoglu-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Afra Saraçoğlu-Kardeş Çocukları-Star
Alina Boz-Elimi Bırakma-TRT 1
Aslı Enver-İstanbullu Gelin-Star
Aybüke Pusat-Her Yerde Sen-Fox
Ayça Ayşin Turan-Hakan: Muhafız-Netflix
Ayça Bingöl-Kardeş Çocukları-Star
Bahar Şahin-Zalim İstanbul-Kanal D
Bennu Yıldırımlar-Kadın-Fox
Biran Damla Yılmaz-Canevim-atv
Burcu Altın-Tozkoparan-TRT1
Burcu Biricik-Kuzgun-Star TV
Burcu Özberk-Afili Aşk-Kanal D
Canan Ergüder-Behzat Ç.-Blu TV
Cansu Tosun-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Ceren Moray-Avlu-Star TV
Ceyda Ateş Toplusoy-Çocuk-Star
Demet Evgar-Avlu-Star TV
Deniz Baysal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Deniz Baysal-Söz-Star
Deniz Bolışık-Nöbet-Show TV
Deniz Uğur-Zalim İstanbul-Kanal D
Devrim Özkan-Vuslat-TRT1
Dilan Çiçek Deniz-Çukur-Show TV
Dolunay Soysert-Elimi Bırakma-TRT1
Ebru Şahin-Hercai-atv
Eda Ece-Yasak Elma-Fox
Elçin Afacan-Bir Aile Hikayesi-Fox
Elçin Sangu-Çarpışma-Show TV
Eslem Akar-Tek Yürek-TRT1
Gizem Arıkan-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Hafsanur Sancaktutan-Aşk Ağlatır-Show TV
Hande Doğandemir-Yüzleşme-Kanal D
Hande Erçel-Halka-TRT1
Hande Soral-Diriliş Erturul-TRT1
Hazal Kaya-Bizim Hikaye-Fox
Hazal Türesan-Mucize Doktor-Fox
Hazar Ergüçlü-Hakan: Muhafız-Netflix
Hilal Altınbilek-Bir Zamanlar Çukurova-atv
İpek Bilgin-İstanbullu Gelin-Star
İpek Karapınar-Nöbet-Show TV
İrem Helvacıoğlu-Sen Anlat Karadeniz-atv
İrem Sak-Bir Aile Hikayesi-Fox
Melis Birkan-Söz-Star
Melis Sözen-Leke-Kanal D
Melisa Aslı Pamuk-Çarpışma-Show TV
Meriç Aral-Söz-Star
Merve Çağıran-Çocuk-Star
Mine Tugay-Zalim İstanbul-Kanal D
Miray Daner-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Nazan Kesal-Çocuk-Star
Nazan Kesal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Nazan Kesal-Halka-TRT1
Nehir Erdoğan-Benim Adım Melek-TRT1
Nehir Erdoğan-İkizler Memo Can-Kanal D
Nesrin Cavadzade-Yasak Elma-Fox
Nur Fettahoğlu-Kardeş Çocukları-Star
Nurgül Yeşilçay-Gülperi-Show TV
Nursel Köse-Avlu-Star TV
Oya Okar-Arka Sokaklar-Kanal D
Öykü Karayel-Muhteşem İkili-Kanal D
Özge Gürel-Muhteşem İkili-Kanal D
Özge Özder-Mucize Doktor-Fox
Özge Özpirinçci-Kadın-Fox
Özge Yağız-Yemin-Kanal 7
Özgü Kaya-Kimse Bilmez-atv
Özlem Çınar-Arka Sokaklar-Kanal D
Özlem Conker-Payitaht Abdülhamid-TRT1
Perihan Savaş-Çukur-Show TV
Sabina Toziya-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Sanem Çelik-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Sera Kutlubey-Zalim İstanbul-Kanal D
Seray Gözler-Elimi Bırakma-TRT1
Seray Kaya-Kadın-Fox
Sevda Erginci-Yasak Elma-Fox
Şevval Sam-Yasak Elma-Fox
Simay Barlas-Zalim İstanbul-Kanal D
Sinem Ünsal-Mucize Doktor-Fox
Songül Öden-Bir Aile Hikayesi-Fox
Sude Doğar-Beni Bırakma-atv
Vahide Perçin-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Vildan Atasever-Tek Yürek-TRT1
Yıldız Çağrı Atiksoy-Şampiyon-TRT1
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