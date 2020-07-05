2020 Altın Kelebek en iyi rap sanatçısı adayları kimler? Pantene Altın Kelebek en iyi rapçi kim seçildi? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecan dolu gecede en iyiler ödüllerini alacak. Kanal D ekranlarında yapılacak ödül töreninin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. Sagopa Kajmer, Ben Fero ve Ezhel gibi rap sanatçılarının yarışacağı kategoride kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, 2020 Altın Kelebek en iyi rap sanatçısı adayları kimler? Pantene Altın Kelebek en iyi rapçi kim seçildi? İşte detaylar haberimizde...

2020 ALTIN KELEBEK EN İYİ RAP SANATÇISI ADAYLARI KİMLER?&NBSP;

Türkiye'de yeni yükselen bir trend olan Türkçe Rap'ın temsil ettiği "En İyi Rap Sanatçısı" kategorisi öne çıkıyor. Türkçe Rap sevenler bu kategoriyi coşkuyla takip ediyor ve destekliyor. Rap kategorisinde Türkçe Rap'ın Ceza, Sagopa Kajmer, Fuat gibi emektarlarının yanı sıra oturmuş dinleyici kitlelerine sahip 90 BPM, Anıl Piyancı, Ezhel, Gazapizm, Şehinşah, Khontkar, İstanbul Trip gibi isim ve oluşumlar bulunmakta. Ayrıca şaşırtıcı bir durum olarak da bir Twitch yayıncısı olan Bege'de (Berkcan Güven) bu kategoride yer almakta.

PANTENE ALTIN KELEBEK EN İYİ RAPÇİ KİM SEÇİLDİ?

Kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.