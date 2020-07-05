Davaya konu olan olay, 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek'teki bir barda yaşandı. Deniz Bulutsuz, mekânda kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü Erdeniz'den şikâyetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.