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Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

tarafından şiddete maruz kalan , 'nin gündemine oturdu! 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'un, daha önce de Galatasaraylı basketbolcu ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

6 ay ilişki yaşadığı Ozan Güven'e şiddet iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz'un (28) daha önce de Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

Davaya konu olan olay, 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek'teki bir barda yaşandı. Deniz Bulutsuz, mekânda kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü Erdeniz'den şikâyetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.

Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

'OMZUNA DOKUNDUM' DEMİŞTİ
Caner Erdeniz, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz'la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin açıklama yaptı.

Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

Erdeniz, 2016 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz'u uzaktan görüp bir arkadaşına benzettiğini, bu nedenle yalnızca omzuna dokunduğunu, Bulutsuz'un arkadaşı olmadığını anlayınca da oradan ayrıldığını iddia etmişti.

Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş

Müge Boz ise "Caner'in yanındayım" diyerek eşine destek çıkmıştı.

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