46. Pantane Altın Kelebek ödüllleri ne zaman? 2020 Altın Kelebek ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
46. Pantane Altın Kelebek ödüllleri töreni için geri sayım başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ödül kazanmaya hak sahibi olanlar ödülleriyle evlerinde, ofislerinde buluşacak. Ünlü isimlerin katılacağı ödül gecesininin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. Peki, 46. Pantane Altın Kelebek ödüllleri töreni ne zaman? 2020 Altın Kelebek ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
46. Pantane Altın Kelebek ödüllleri töreni ne zaman? 2020 Altın Kelebek ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında sahibini bulacak ödül töreni için geri sayım sürüyor. Korona virüs nedeniyle 46. Altın Kelebek Ödülleri sahibini evlerinde, ofislerinde bulacak. En iyi kadın, erkek, dizi ve haber programının kimler olacağı merakla bekleniyor. Ünlü isimlerin katılacağı ödül gecesininin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. Peki, 46. Pantane Altın Kelebek ödüllleri töreni ne zaman? 2020 Altın Kelebek ödülleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
PANTENE 2020 ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz 2020 Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de canlı olarak yayınlanacak.
ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?
Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.
Ödül kategorileri
Televizyon ödülleri
"En İyi Kadın Sunucu"
"En İyi Erkek Sunucu"
"En İyi Kadın Haber Sunucusu"
"En İyi Erkek Haber Sunucusu"
"En İyi Haber Programı"
"En İyi Yerli Dizi"
"En İyi Komedi Dizisi"
"En İyi Drama"
"En İyi Kadın Komedi Oyuncusu"
"En İyi Erkek Komedi Oyuncusu"
"Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu"
"Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu"
"En İyi Yarışma Programı"
"En İyi Talk Show"
"En İyi Spor Programı"
"En İyi Magazin Programı"
"En İyi Güncel Kültür-Sanat Programı"
Müzik ödülleri
"Yılın En İyi Şarkısı"
"En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist"
"En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Halk Müziği Erkek Solist"
"En İyi Türk Rock Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Rock Müziği Erkek Solist"
"En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist"
"En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solist"
"En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist"
"En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist"
"En İyi Çıkış Yapan Solist"
"En İyi Grup"
"En İyi Çıkış Yapan Grup"
"En İyi Klip"
Özel ödüller
"TV Yıldızları Özel"
Altın Kelebek Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı Ödülü
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