Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? Pantane Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çağla Şikel ile Cem Davran'ın sunacağı ödül gecesinde kimlerin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? Pantane Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu kim seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU KİM SEÇİLDİ?

Pantene Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu ödülü henüz sahibini bulmadı. Pantene Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU ADAYLARI

Ada Baykan-Arka Sokaklar-Kanal D

Adin Külçe-Mucize Doktor-Fox

Ali Semi Sefil-Kadın-Fox

Alp Akar-Bizim Hikaye-Fox

Arda Taşarcan-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Beren Gökyıldız -Çocuk – Star

Cansın Mina Gür-Yemin-Kanal 7 (YEMİN DİZİSİ)

Deniz Açıkgöz-Çocuklar Duymasın-Kanal D

Doğan Can Sarıkaya-Tek Yürek-TRT1

Ebrar Demirbilek-Hercai-atv

Efe Günay-Arka Sokaklar-Kanal D

Emir Berke Zincidi-İkizler Memo Can-Kanal D

Emir Özyakışır-Gülperi-Show TV

Emir Özyakışır-Şampiyon-TRT1

Emre Mete Sönmez-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Gökçen Çiftçi-Çarpışma-Show TV

Hira Su Yıldız-Afili Aşk-Kanal D

Kerim Tuna Kaba-Leke-Kanal D

Kübra Süzgün-Kadın-Fox

Mehmet Emin Güney-Çocuk-Star

Mehmet Kaan Can-Muhteşem İkili-Kanal D

Ömer Sevgi-Bizim Hikaye-Fox

Ömrüm Nur Çamçakallı-Canevim-atv

Özgür Ege Nalcı-Leda Kırşan-Tozkoparan-TRT1

Poyraz Ar-Benim Adım Melek-TRT1

Ülkü Çiftçi-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Yiğit Kaan-Elimi Bırakma-TRT1

Zeynep Selimoğlu-Bizim Hikaye-Fox