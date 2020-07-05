Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? Pantane Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu kim seçildi?
Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam sahibini bulacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı formatta yapılacak geceye ünlü isimler katılacak. Çağla Şikel ve Cem Yılmaz'ın sunacağı Altın Kelebek ödül töreninini binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor. Peki, Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? Pantane Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu kim seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? Pantane Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çağla Şikel ile Cem Davran'ın sunacağı ödül gecesinde kimlerin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu adayları kimler 2020? Pantane Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu kim seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU KİM SEÇİLDİ?
Pantene Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu ödülü henüz sahibini bulmadı. Pantene Altın Kelebek en iyi çocuk oyuncu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU ADAYLARI
Ada Baykan-Arka Sokaklar-Kanal D
Adin Külçe-Mucize Doktor-Fox
Ali Semi Sefil-Kadın-Fox
Alp Akar-Bizim Hikaye-Fox
Arda Taşarcan-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Beren Gökyıldız -Çocuk – Star
Cansın Mina Gür-Yemin-Kanal 7 (YEMİN DİZİSİ)
Deniz Açıkgöz-Çocuklar Duymasın-Kanal D
Doğan Can Sarıkaya-Tek Yürek-TRT1
Ebrar Demirbilek-Hercai-atv
Efe Günay-Arka Sokaklar-Kanal D
Emir Berke Zincidi-İkizler Memo Can-Kanal D
Emir Özyakışır-Gülperi-Show TV
Emir Özyakışır-Şampiyon-TRT1
Emre Mete Sönmez-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Gökçen Çiftçi-Çarpışma-Show TV
Hira Su Yıldız-Afili Aşk-Kanal D
Kerim Tuna Kaba-Leke-Kanal D
Kübra Süzgün-Kadın-Fox
Mehmet Emin Güney-Çocuk-Star
Mehmet Kaan Can-Muhteşem İkili-Kanal D
Ömer Sevgi-Bizim Hikaye-Fox
Ömrüm Nur Çamçakallı-Canevim-atv
Özgür Ege Nalcı-Leda Kırşan-Tozkoparan-TRT1
Poyraz Ar-Benim Adım Melek-TRT1
Ülkü Çiftçi-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Yiğit Kaan-Elimi Bırakma-TRT1
Zeynep Selimoğlu-Bizim Hikaye-Fox
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