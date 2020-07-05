2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? 46. Altın Kelebek en iyi haber programı kim seçildi?
2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce ertelenen 46. Altın Kelebek ödülleri bu akşam Kanal D ekranlarında sahibini bulacak. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunacağı ödül töreninde kazananlar evlerinde. ofislerinde ödüllerini kabul edecek. 2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 46. Altın Kelebek en iyi haber programı kim seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? 46. Altın Kelebek en iyi haber programı kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam saat 20:00'da sahiplerini bulacak. Ünlü isimlerin katılacağı gecede kimlerin ödül alacağı merak ediliyor. 2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 46. Altın Kelebek en iyi haber programı kim seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALTIN KELEBEK EN İYİ HABER PROGRAMI ADAYLARI
5n 1k-CNN Türk
Açık Ve Net-Habertürk
Ahu Özyurt'la Şimdi Konuşalım-TV100
Ajans Akşama Doğru-A Haber
Ajans Bugün-A Haber
Ajans Gün İçi-A Haber
Ajans Yeni Gün-A Haber
Ajans-A Haber
Akıl Çemberi-CNN Türk
Akıllı Para-Bloomberg
Akşam Ajansı-A Haber
Analiz Sentez-24TV
Arka Plan-A Haber
Aslında Ne Oldu-Ülke TV
Başka Gündem-Haber Global
Bu Ülke-24TV
Büyük Sorular-Habertürk
Canan Barlas ile Gündem-A Haber
Ceren Akdağ ile Günün Getirdikleri-TV100
Dünyanın Haberi-NTV
Ekonomi-A Haber
Ekonomik Görünüm-Bloomberg
Enine Boyuna-Habertürk
Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık-Haber Global
Fatih Altaylı ile Teke Tek-Habertürk
Finans Merkezi-Bloomberg
Fokus-Bloomberg
Gece Ajansı-A Haber
Gerçek Fikri Ne?-Habertürk
Girişimcilik Dünyası-Bloomberg
Gün Ortası-atv
Gündem Özel-CNN Türk
Günden Kalanlar-Bloomberg
Günün Manşeti-24TV
Haber Masası-Halk TV
Habertürk Gündem-Habertürk
Hafta Biterken-NTV
Hayatın İçinden-Habertürk
İlk Söz-Bloomberg
İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu-Fox
İş Dünyası-Bloomberg
İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat-Fox
Kahvaltı Haberleri-Nihan Günay
Kapanışa Doğru-Bloomberg
Kozmik Masa-TGRT
Küresel Piyasalar-Bloomberg
Medya Mahallesi-Halk TV
Memleket Meselesi-A Haber
Mesele-Haber Global
Mesut Yar ile Bugün-Star
Mete Çubukçu ile Pasaport-NTV
Metehan Demir'in Salı Konukları-TV100
Müzakere-Haber Global
Neden?-Haber Global
Nedir Ne Değildir?-Habertürk
Piyasa Hattı-Bloomberg
Piyasa Masası-Bloomberg
Sabah ajansı-A Haber
Sabah Raporu-Bloomberg
Sektör Meclisi-Bloomberg
Sıradışı, En Sıradışı, Sıradışı Tarih-Ülke TV
Son Durak-Melih Altınok
Tarafsız Bölge-CNN Türk
Televizyon Gazetesi-Ulusal
Türkiye Nereye, Zamanın Ruhu, Siyaset Kültürü-Halk TV
Türkiye'nin Nabzı-Habertürk
Yakın Plan-NTV
Yatırım Bülteni-Bloomberg
Yatırım Kulübü-Bloomberg
Yazboz-A Haber
2020 ALTIN KELEBEK EN İYİ HABER PROGRAMI HANGİSİ OLDU?
Kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.
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