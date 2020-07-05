2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? 46. Altın Kelebek en iyi haber programı kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri bu akşam saat 20:00'da sahiplerini bulacak. Ünlü isimlerin katılacağı gecede kimlerin ödül alacağı merak ediliyor. 2020 Altın Kelebek en iyi haber programı hangisi oldu? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 46. Altın Kelebek en iyi haber programı kim seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

ALTIN KELEBEK EN İYİ HABER PROGRAMI ADAYLARI

5n 1k-CNN Türk

Açık Ve Net-Habertürk

Ahu Özyurt'la Şimdi Konuşalım-TV100

Ajans Akşama Doğru-A Haber

Ajans Bugün-A Haber

Ajans Gün İçi-A Haber

Ajans Yeni Gün-A Haber

Ajans-A Haber

Akıl Çemberi-CNN Türk

Akıllı Para-Bloomberg

Akşam Ajansı-A Haber

Analiz Sentez-24TV

Arka Plan-A Haber

Aslında Ne Oldu-Ülke TV

Başka Gündem-Haber Global

Bu Ülke-24TV

Büyük Sorular-Habertürk

Canan Barlas ile Gündem-A Haber

Ceren Akdağ ile Günün Getirdikleri-TV100

Dünyanın Haberi-NTV

Ekonomi-A Haber

Ekonomik Görünüm-Bloomberg

Enine Boyuna-Habertürk

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık-Haber Global

Fatih Altaylı ile Teke Tek-Habertürk

Finans Merkezi-Bloomberg

Fokus-Bloomberg

Gece Ajansı-A Haber

Gerçek Fikri Ne?-Habertürk

Girişimcilik Dünyası-Bloomberg

Gün Ortası-atv

Gündem Özel-CNN Türk

Günden Kalanlar-Bloomberg

Günün Manşeti-24TV

Haber Masası-Halk TV

Habertürk Gündem-Habertürk

Hafta Biterken-NTV

Hayatın İçinden-Habertürk

İlk Söz-Bloomberg

İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu-Fox

İş Dünyası-Bloomberg

İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat-Fox

Kahvaltı Haberleri-Nihan Günay

Kapanışa Doğru-Bloomberg

Kozmik Masa-TGRT

Küresel Piyasalar-Bloomberg

Medya Mahallesi-Halk TV

Memleket Meselesi-A Haber

Mesele-Haber Global

Mesut Yar ile Bugün-Star

Mete Çubukçu ile Pasaport-NTV

Metehan Demir'in Salı Konukları-TV100

Müzakere-Haber Global

Neden?-Haber Global

Nedir Ne Değildir?-Habertürk

Piyasa Hattı-Bloomberg

Piyasa Masası-Bloomberg

Sabah ajansı-A Haber

Sabah Raporu-Bloomberg

Sektör Meclisi-Bloomberg

Sıradışı, En Sıradışı, Sıradışı Tarih-Ülke TV

Son Durak-Melih Altınok

Tarafsız Bölge-CNN Türk

Televizyon Gazetesi-Ulusal

Türkiye Nereye, Zamanın Ruhu, Siyaset Kültürü-Halk TV

Türkiye'nin Nabzı-Habertürk

Yakın Plan-NTV

Yatırım Bülteni-Bloomberg

Yatırım Kulübü-Bloomberg

Yazboz-A Haber

2020 ALTIN KELEBEK EN İYİ HABER PROGRAMI HANGİSİ OLDU?

Kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.