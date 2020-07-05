2020 Altın Kelebek en iyi Youtuber kim oldu? Hangi fenomen kazandı? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunumuyla ekranlara gelecek Altın Kelebek ödül töreninde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak 46. Pantane Altın Kelebek ödül törenleri merakla takip ediliyor. En iyi Youtuber'ın kim olacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2020 Altın Kelebek en iyi Youtuber kim oldu? Hangi fenomen kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020 ALTIN KELEBEK EN İYİ YOUTUBER KİM OLDU?

Kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

PANTENE 2020 ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz 2020 Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de canlı olarak yayınlanacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?

Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.