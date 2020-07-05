46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? 2020 Altın Kelebek aday listesi
46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? Pantene Altın Kelebek ödül töreni için geri sayım sürüyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene ödüllere aday isimler programa evlerinden katılacak. Kanal D ekranlarından yayınlanacak programın sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. 2020 Altın Kelebek aday listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...
46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? Kanal D ekranlarından yayınlanacak programın sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. 2020 Altın Kelebek aday listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Pantene Altın Kelebek ödül töreni için geri sayım sürüyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene ödüllere aday isimler programa evlerinden katılacak. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ KATEGORİSİ ADAYLARI
Afili Aşk-Kanal D
Arka Sokaklar-Kanal D
Aşk Ağlatır-Show TV
Avlu-Star
Beni Bırakma-atv
Benim Adım Melek-TRT1
Bir Aile Hikayesi-Fox
Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Bir Zamanlar Çukurova-atv
Bizim Hikaye-Fox
Canevim-atv
Çarpışma-Show TV
Çocuk-Star
Çukur-Show TV
Diriliş Ertuğrul-TRT1
Elimi Bırakma-TRT1
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Gülperi-Show TV
Halka-TRT1
Her Yerde Sen-Fox
Hercai-atv
İkizler Memo Can-Kanal D
İstanbullu Gelin-Star
Kadın-Fox
Kardeş Çocukları-Star
Kimse Bilmez-atv
Kuzgun-Star
Leke-Kanal D
Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Mucize Doktor-Fox
Muhteşem İkili-Kanal D
Nöbet-Show TV
Payitaht Abdülhamid-TRT1
Şampiyon-TRT1
Savaşçı-Fox
Sen Anlat Karadeniz-atv
Söz-Star
Tek Yürek-TRT1
Tozkoparan-TRT1
Vuslat-TRT1
Yaralı Kuşlar-Kanal D
Yasak Elma-Fox
Yemin-Kanal 7
Yüzleşme-Kanal D
Zalim İstanbul-Kanal D
ALTIN KELEBEK EN İYİ İNTERNET DİZİSİ ADAYLARI
140 Journos 2019
Bartu Ben-Blu TV
Behzat Ç.-Blu TV
Bozkır-Blu TV
Hakan: Muhafız-Netflix
Pavyon-Blu TV
Şahsiyet -Puhu Tv
Sıfır-Bir: Bir Zamanlar Adana'da-Blu TV
Sıkışmışlık-Blu TV
Yaşamayanlar – Blu Tv
ALTIN KELEBEK EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ADAYLARI
BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2-Kanal D
Çocuklar Duymasın-Kanal D
Güldür Güldür-Show TV
Jet Sosyete-TV8
Kalk Gidelim-TRT 1
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU 2019 ADAYLARI
Açelya Topaloğlu-Güldür Güldür-Show TV
Aslı Bekiroğlu-Jet Sosyete-TV8
Ayça Varlıer-Kalk Gidelim – TRT1
Aylin Kontente-Güldür Güldür-Show TV
Ayşenil Şamlıoğlu-Jet Sosyete-TV8
Deniz Cengiz-Jet Sosyete-TV8
Derya Karadaş-Jet Sosyete-TV8
Doğa Rutkay-Güldür Güldür-Show TV
Ecem Erkek-Güldür Güldür-Show TV
Ecem Uzun-Jet Sosyete-TV8
Evrim Akın-Güldür Güldür-Show TV
Gülse Birsel-Jet Sosyete-TV8
Hasibe Eren-Jet Sosyete-TV8
İrem Kahyaoğlu-Güldür Güldür-Show TV
Mehtap Bayri-Kalk Gidelim – TRT1
Meltem Yılmazkaya-Güldür Güldür-Show TV
Pınar Altuğ-Çocuklar Duymasın-Kanal D
Tuğba Çom Makar-Jet Sosyete-TV8
ALTIN KELEBEK EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Ali Sunal-Güldür Güldür-Show TV
Alper Kul-Güldür Güldür-Show TV
Aziz Aslan-Güldür Güldür-Show TV
Bartu Küçükçağlayan-Jet Sosyete-TV8
Berkay Tulumbacı-Güldür Güldür-Show TV
Burak Topaloğlu Burak Topaloğlu
Çağlar Çorumlu-Jet Sosyete-Güldür Güldür-TV8
Cengiz Bozkurt-Jet Sosyete-TV8
Emre Altuğ-Güldür Güldür-Show TV
Enis Arıkan-Jet Sosyete-TV8
Erkan Sever-Kalk Gidelim-TRT1
Mahir İpek-Güldür Güldür-Show TV
Onur Atilla-Güldür Güldür-Show TV
Onur Buldu-Güldür Güldür-Show TV
Özgün Aydın-Güldür Güldür-Show TV
Şahin Irmak-Jet Sosyete-TV8
Sarp Apak-Jet Sosyete-TV8
Sinan Çalışkanoğlu-Güldür Güldür-Show TV
Tamer Karadağlı-Çocuklar Duymasın-Kanal D
Ufuk Özkan-Kalk Gidelim-TRT1
Uğur Bilgin-Güldür Güldür-Show TV
Ünal Yeter-Güldür Güldür-Show TV
ALTIN KELEBEK EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ADAYLARI
Afili Aşk-Kanal D
Benim Tatlı Yalanım-Star
Erkenci Kuş-Star
Her Yerde Sen-Fox
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk-Show TV
ALTIN KELEBEK EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
Aslı Bekiroğlu-Benim Tatlı Yalanım-Star
Aslıhan Güner-Kuzey Yıldızı-İlk Aşk-Show TV
Aybüke Pusat-Her Yerde Sen-Fox
Burcu Özberk-Afili Aşk-Kanal D
Demet Özdemir-Erkenci Kuş-Star
ALTIN KELEBEK EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Çağlar Ertuğrul-Afili Aşk-Kanal D
Can Yaman-Erkenci Kuş-Star
Furkan Andıç-Her Yerde Sen-Fox
Furkan Palalı-Benim Tatlı Yalanım-Star
İsmail Demirci-Kuzey Yıldızı-İlk Aşk-Show TV
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
Afra Saraçoglu-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Afra Saraçoğlu-Kardeş Çocukları-Star
Alina Boz-Elimi Bırakma-TRT 1
Aslı Enver-İstanbullu Gelin-Star
Aybüke Pusat-Her Yerde Sen-Fox
Ayça Ayşin Turan-Hakan: Muhafız-Netflix
Ayça Bingöl-Kardeş Çocukları-Star
Bahar Şahin-Zalim İstanbul-Kanal D
Bennu Yıldırımlar-Kadın-Fox
Biran Damla Yılmaz-Canevim-atv
Burcu Altın-Tozkoparan-TRT1
Burcu Biricik-Kuzgun-Star TV
Burcu Özberk-Afili Aşk-Kanal D
Canan Ergüder-Behzat Ç.-Blu TV
Cansu Tosun-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Ceren Moray-Avlu-Star TV
Ceyda Ateş Toplusoy-Çocuk-Star
Demet Evgar-Avlu-Star TV
Deniz Baysal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Deniz Baysal-Söz-Star
Deniz Bolışık-Nöbet-Show TV
Deniz Uğur-Zalim İstanbul-Kanal D
Devrim Özkan-Vuslat-TRT1
Dilan Çiçek Deniz-Çukur-Show TV
Dolunay Soysert-Elimi Bırakma-TRT1
Ebru Şahin-Hercai-atv
Eda Ece-Yasak Elma-Fox
Elçin Afacan-Bir Aile Hikayesi-Fox
Elçin Sangu-Çarpışma-Show TV
Eslem Akar-Tek Yürek-TRT1
Gizem Arıkan-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Hafsanur Sancaktutan-Aşk Ağlatır-Show TV
Hande Doğandemir-Yüzleşme-Kanal D
Hande Erçel-Halka-TRT1
Hande Soral-Diriliş Erturul-TRT1
Hazal Kaya-Bizim Hikaye-Fox
Hazal Türesan-Mucize Doktor-Fox
Hazar Ergüçlü-Hakan: Muhafız-Netflix
Hilal Altınbilek-Bir Zamanlar Çukurova-atv
İpek Bilgin-İstanbullu Gelin-Star
İpek Karapınar-Nöbet-Show TV
İrem Helvacıoğlu-Sen Anlat Karadeniz-atv
İrem Sak-Bir Aile Hikayesi-Fox
Melis Birkan-Söz-Star
Melis Sözen-Leke-Kanal D
Melisa Aslı Pamuk-Çarpışma-Show TV
Meriç Aral-Söz-Star
Merve Çağıran-Çocuk-Star
Mine Tugay-Zalim İstanbul-Kanal D
Miray Daner-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Nazan Kesal-Çocuk-Star
Nazan Kesal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Nazan Kesal-Halka-TRT1
Nehir Erdoğan-Benim Adım Melek-TRT1
Nehir Erdoğan-İkizler Memo Can-Kanal D
Nesrin Cavadzade-Yasak Elma-Fox
Nur Fettahoğlu-Kardeş Çocukları-Star
Nurgül Yeşilçay-Gülperi-Show TV
Nursel Köse-Avlu-Star TV
Oya Okar-Arka Sokaklar-Kanal D
Öykü Karayel-Muhteşem İkili-Kanal D
Özge Gürel-Muhteşem İkili-Kanal D
Özge Özder-Mucize Doktor-Fox
Özge Özpirinçci-Kadın-Fox
Özge Yağız-Yemin-Kanal 7
Özgü Kaya-Kimse Bilmez-atv
Özlem Çınar-Arka Sokaklar-Kanal D
Özlem Conker-Payitaht Abdülhamid-TRT1
Perihan Savaş-Çukur-Show TV
Sabina Toziya-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Sanem Çelik-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Sera Kutlubey-Zalim İstanbul-Kanal D
Seray Gözler-Elimi Bırakma-TRT1
Seray Kaya-Kadın-Fox
Sevda Erginci-Yasak Elma-Fox
Şevval Sam-Yasak Elma-Fox
Simay Barlas-Zalim İstanbul-Kanal D
Sinem Ünsal-Mucize Doktor-Fox
Songül Öden-Bir Aile Hikayesi-Fox
Sude Doğar-Beni Bırakma-atv
Vahide Perçin-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Vildan Atasever-Tek Yürek-TRT1
Yıldız Çağrı Atiksoy-Şampiyon-TRT1
ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Akın Akınözü-Hercai-atv
Ali Yasin Özegemen-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Alp Korkmaz-Arka Sokaklar-Kanal D
Alp Navruz-Elimi Bırakma-TRT1
Alp Navruz-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Alperen Duymaz-Çarpışma-Show TV
Anıl Tetik-Tek Yürek-TRT1
Aras Aydın-Canevim-atv
Aras Bulut İynemli-Çukur-Show TV
Arda Aranat-Tek Yürek-TRT1
Atakan Yılmaz-Tek Yürek-TRT1
Aytaç Şaşmaz-Söz-Star
Barış Arduç-Kuzgun-Star TV
Barış Kılıç-Yasak Elma-Fox
Berk Oktay-Savaşçı-Fox
Berkay Hardal – İstanbullu Gelin – Star
Berker Güven-Zalim İstanbul-Kanal D
Birkan Sokullu-Bir Aile Hikayesi-Fox
Bülent İnal-Payitaht Abdülhamid-TRT1
Bülent Polat – Bir Zamanlar Çukurova-atv
Burak Dakak-Gülperi-Show TV
Burak Deniz-Bizim Hikaye-Fox
Burak Hakkı-İkizler Memo Can-Kanal D
Burak Kut-Tozkoparan-TRT1
Burak Sevinç-Leke-Kanal D
Çağatay Ulusoy-Hakan: Muhafız-Netflix
Çağlar Ertuğrul-Afili Aşk-Kanal D
Çağlar Ertuğrul-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Caner Cindoruk-Kadın-Fox
Celil Nalçakan-Bir Aile Hikayesi-Fox
Deniz Can Aktaş (Aşk Ağlatır)-Show TV
Doğukan Polat-Söz-Star
Emrah Akduman-Beni Bırakma-atv
Engin Altan Düzyatan-Diriliş Ertuğrul-TRT1
Engin Öztürk-Yüzleşme-Kanal D
Ercan Kesal-Çukur-Show TV
Erdal Beşikçioğlu-Behzat Ç.-Blu TV
Erdal Özyağcılar-Şampiyon-TRT1
Eren Vurdem-Söz-Star
Erkan Kolçak Köstendil-Çukur-Show TV
Feyyaz Duman-Kadın-Fox
Fikret Kuşkan-Zalim İstanbul-Kanal D
Fırat Tanış-İstanbullu Gelin-Star
Furkan Andıç-Her Yerde Sen-Fox
Gökberk Demirci-Yemin-Kanal 7
Görkem Sevindik-Söz-Star
Güven Murat Akpınar-İstanbullu Gelin-Star
Haluk Bilginer-Şahsiyet-Puhu Tv
Hilmicem İntepe-Tek Yürek-TRT1
Hüseyin Avni Danyal-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
İbrahim Çelikkol-Muhteşem İkili-Kanal D
İdris Nebi Taşkan-Zalim İstanbul-Kanal D
İsmail Ege Şaşmaz-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
İsmail Hacıoğlu-Çocuk-Star
İsmail Hacıoğlu-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Kaan Altay Köprülü-Tek Yürek-TRT1
Kaan Yıldırım-Halka-TRT1
Kadir Doğulu-Vuslat-TRT1
Kenan Ece-Avlu-Star
Kerem Alışık-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Kerem Bursin-Muhteşem İkili-Kanal D
Keremcem-Kimse Bilmez-atv
Kıvanç Tatlıtuğ-Çarpışma-Show TV
Kubilay Aka-Çukur-Show TV
Kutsi-Benim Adım Melek-TRT1
Mehmet Aslantuğ-Kardeş Çocukları-Star
Mehmet Özgür-Vuslat-TRT1
Mert Yazıcıoğlu-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Murat Serezli-Savaşçı-Fox
Murat Ünalmış-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Mustafa Üstündağ Boran-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Necip Memili-Çukur-Show TV
Nejat Uygur-Bizim Hikaye-Fox
Nihat Altınkaya-Söz-Star
Oktay Kaynarca-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Olgun Toker-Bir Aile Hikayesi-Fox
Onur Saylak-Çarpışma-Show TV
Onur Tuna (Yasak Elma-Mucize Doktor)-Fox
Ozan Akbaba-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Ozan Çobanoğlu-Arka Sokaklar-Kanal D
Ozan Dolunay-Zalim İstanbul-Kanal D
Özcan Deniz-İstanbullu Gelin-Star
Özgür Çevik-Canevim-atv
Özgür Ozan-Arka Sokaklar-Kanal D
Reha Özcan (Bizim Hikaye-Mucize Doktor)-Fox
Rıza Kocaoğlu-Çukur-Show TV
Salih Bademci-İstanbullu Gelin-Star
Sarp Akkaya-Söz-Star
Sarp Levendoğlu-Savaşçı-Fox
Saygın Soysal-Nöbet-Show TV
Serhat Teoman-Çocuk-Star
Şerif Erol-Kadın-Fox
Serkan Çayoğlu-Halka-TRT1
Şevket Çoruh-Arka Sokaklar-Kanal D
Talat Bulut-Yasak Elma-Fox
Tamer Levent-İstanbullu Gelin-Star
Taner Ölmez-Mucize Doktor-Fox
Tarık Ünlüoğlu-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Tayanç Ayaydın-Tek Yürek-TRT1
Timuçin Esen-Gülperi-Show TV
Tolga Sarıtaş-Söz-Star
Tolga Tekin-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Tolgahan Sayışman-Şampiyon-TRT1
Turgay Bahşi-Tek Yürek-TRT1
Uğur Güneş-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Uğur Yücel-Yüzleşme-Kanal D
Ulaş Tuna Astepe-Sen Anlat Karadeniz-atv
Ümit Kantarcılar-Vuslat-TRT1
Yağız Can Konyalı-Bizim Hikaye-Fox
Yunus Emre Yıldırımer-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Yurdaer Okur-Nöbet-Show TV
Yusuf Gökhan Atalay-Tozkoparan-TRT1
Zafer Ergin-Arka Sokaklar-Kanal D
ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ ÇİFTİ ADAYLARI
Alina Boz-Alp Navruz
Aliza Boz-Alp Navruz
Aslı Bekiroğlu-Furkan Palalı
Aslı Enver-Özcan Deniz
Aslıhan Güner-İsmail Demirci
Aybüke Pusat-Furkan Andıç
Biran Damla Yılmaz-Aras Aydın
Burcu Biricik-Barış Arduç
Burcu Özberk-Çağlar Ertuğrul
Demet Özdemir-Can Yaman
Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli
Ebru Şahin-Akın Akınözü
Elçin Sangu-Kıvanç Tatlıtuğ
Hilal Altınbilek-Murat Ünalmış
İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe
Melis Sezen-Burak Sevinç
Özgü Kaya-Keremcem
ALTIN KELEBEK EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI
A. Volkan Kocatürk-Halka-TRT1
Adnan Güler-Canevim-atv
Ayhan Özen-Yemin-Kanal 7
Bahadır İnce-Kuzgun-Star
Barış Erçetin-Muhteşem İkili-Kanal D
Barış Yöş-Vuslat-TRT1
Bora Tekay-Çocuklar Duymasın-Kanal D
Bülent İşbilen-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Çağrı Bayrak-Erkenci Kuş-Star
Canan Evcimen, Gürsel Ateş, Nujin Yıldız, Ayşe Işıkay Tügen, Dilşen Kaya Kavuzlu, Ayşegül Yılmaz Işıkay-Beni Bırakma-atv
Cem Akyoldaş-Benim Adım Melek-TRT1
Cem Karcı, Benal Tairi-Hercai-atv
Cem Karcı-Gülperi-Show TV
Cem Tabak ve Filiz Kuka-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Cevdet Mercan-Zalim İstanbul-Kanal D
Doğan Ümit Karaca-Savaşçı-Fox
Emre Konuk-Payitaht Abdülhamid (3. Sezon)-TRT1
Ender Mıhlar-Her Yerde Sen-Fox
Erol Özlevi-İkizler Memo Can-Kanal D
Ersoy Güler-Kuzey Yıldızı-Show TV
Faruk Teber-Kardeş Çocukları-Star
Gökçen Usta-Aşk Ağlatır yeni dizi-Show TV
Gökçen Usta-Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Gökhan Erkut-Nöbet-Show TV
Hakan Algül-Jet Sosyete-TV8
Hakan Kırvavaç (Ketche)-Şampiyon-TRT1
Hatice Memiş-Kalk Gidelim-TRT1
Kamil Aydın-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Kartal Çidamlı, U. Hakan Eren-Kimse Bilmez-atv
Koray Kerimoğlu-Bizim Hikaye-Fox
Metin Günay-Diriliş Ertuğrul-TRT1
Murat Saraçoğlu-Bir Zamanlar Çukurova-atv
Nadim Güç-Kadın-Fox
Neslihan Yeşilyurt-Yasak Elma-Fox
Nezahat Coşkun-Tek Yürek-TRT1
Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel-Yüzleşme-Kanal D
Onur Tan-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Orhan Oğuz-Arka Sokaklar-Kanal D
Özge Toprak Bahıt-BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2-Kanal D
Sadullah Celen-Elimi Bırakma-TRT1
Şenol Sönmez-Leke-Kanal D
Serdar Gözelekli-Afili Aşk-Kanal D
Serkan Birinci-Çocuk-Star
Şevki Es-Tozkoparan-TRT1
Sinan Öztürk-Çukur-Show TV
Uluç Bayraktar-Çarpışma-Show TV
Veli Çelik-Yusuf Ömer Sınav-Sen Anlat Karadeniz-atv
Yağız Alp Akaydın-Söz-Star
Yüksel Aksu, Hülya Gezer, Şafak Bal-Avlu-Star
Yusuf Pirhasan-Mucize Doktor-Fox
Zeynep Günay Tan-İstanbullu Gelin-Star
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU ADAYLARI
Ahu Özyurt-TV100
Arzu Maliki-Bloomberg
Ayşenur Arslan-Halk TV
Banu El-A Haber
Başak Şengül-CNN Türk
Berfu Güven-NTV
Beyza Hakan-24TV
Buket Aydın-Kanal D
Burcu Kaya-NTV
Buse Biçer-Bloomberg
Buse Yıldırım-NTV
Canan Yener Reçber -TRT1
Cansın Helvacı-A Haber
Ceren Akdağ-TV100
Ceren Bektaş-Habertürk
Deniz Kilislioğlu-NTV
Deniz Türe-atv
Didem Arslan Yılmaz-Habertürk
Ebru Baki-Habertürk
Ebru Doğan-24TV
Ece Belen-Star
Ece Üner-Show TV
Ela Rumeysa Cebeci-TV100
Elif Özkul-Habertürk
Ezgi Yeşiltepe-Halk TV
Gözde Şeker-Haber Global
Gülbin Tosun-Fox
Gülden Kalecik Demirtaş-TGRT
Güzem Yılmaz-Bloomberg
Hande Berktan-Bloomberg
Helin Aslan-24TV
Hülya Hökenek-Habertürk
Hülya Seloni-Kanal 7
İlknur Sağlam-24TV
İrem Sansak-A Haber
Işıl Açıkkar -TRT1
Kübra Par-Habertürk
Mehtap Özkan-Habertürk
Meltem Acet-Habertürk
Merve Dinçkol-Kanal D
Nazlı Çelik-Star
Nevra Öner-Haber Global
Nihan Günay-atv
Özlem Sarıkaya-NTV
Pınar Erbaş-Show TV
Şafak Tükle-A Haber
Saynur Tezel-Haber Global
Seda Anık-Ulusal
Seda Selek-Haber Global
Selcan Doğruöz-TRT1
Semiha Şahin-CNN Türk
Senem Toluay Ilgaz-Haber Global
Serap Belet-Habertürk
Simge Fıstıkoğlu-NTV
Süheyla Demir-Haber Global
Sultan Arınır-CNN Türk
Zehra Küçük-NTV
Zeynep Erataman-Bloomberg
ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
Ada Baykan-Arka Sokaklar-Kanal D
Adin Külçe-Mucize Doktor-Fox
Ali Semi Sefil-Kadın-Fox
Alp Akar-Bizim Hikaye-Fox
Arda Taşarcan-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Beren Gökyıldız -Çocuk – Star
Cansın Mina Gür-Yemin-Kanal 7 (YEMİN DİZİSİ)
Deniz Açıkgöz-Çocuklar Duymasın-Kanal D
Doğan Can Sarıkaya-Tek Yürek-TRT1
Ebrar Demirbilek-Hercai-atv
Efe Günay-Arka Sokaklar-Kanal D
Emir Berke Zincidi-İkizler Memo Can-Kanal D
Emir Özyakışır-Gülperi-Show TV
Emir Özyakışır-Şampiyon-TRT1
Emre Mete Sönmez-Yaralı Kuşlar-Kanal D
Gökçen Çiftçi-Çarpışma-Show TV
Hira Su Yıldız-Afili Aşk-Kanal D
Kerim Tuna Kaba-Leke-Kanal D
Kübra Süzgün-Kadın-Fox
Mehmet Emin Güney-Çocuk-Star
Mehmet Kaan Can-Muhteşem İkili-Kanal D
Ömer Sevgi-Bizim Hikaye-Fox
Ömrüm Nur Çamçakallı-Canevim-atv
Özgür Ege Nalcı-Leda Kırşan-Tozkoparan-TRT1
Poyraz Ar-Benim Adım Melek-TRT1
Ülkü Çiftçi-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Yiğit Kaan-Elimi Bırakma-TRT1
Zeynep Selimoğlu-Bizim Hikaye-Fox
ALTIN KELEBEK EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI ADAYLARI
0'dan 100'e-NTV
13'ten 16'ya-Haber Global
8'de Bugün-TV8
9'dan 13'e-Haber Global
AÇELYA İLE GÜLÜMSE HAYATA-TV360
ANADOLUDAYIZ -TV360
Arda ile Omuz Omuza-Kanal D
Arda'nın Mutfağı-Kanal D
Ayhan Sicimoğlu ile Renkler-Kanal D
Ayrıcalıklı Rotalar-NTV
BEN ANNEYİM-TV360
BESLENME SAATİ-TV360
Bi Tık Dünya-Haber Global
Çağla ile Yeni Bir Gün-fox
Celal Toprak ile İş Dünyası-TGRT
CUMA SOHBETLERİ-TV360
Damat Bayıldı-Show TV
Derya Baykal'la Gülümse-Teve2
Dış Hatlar-Haber Global
DİYET GÜNLÜĞÜ-TV360
DOĞALA DÖNÜŞ-TV360
Dünya Avucunuzda-fox
Ebru Şallı ile Zinde Kal-Kanal D
Esra Erol'da-atv
Eylül Öztürk ile Hey Anne-Kanal D
Gece Gündüz-NTV
Gel Konuşalım-TV8
Gel Yazın Konuşalım-TV8
Gelinim Mutfakta-Kanal D
Gerçeğin Peşinde-Star
GEZMEK OLSUN -TV360
Gün Başlıyor-Habertürk
Gün Ortası-Habertürk
Günün Nabzı-Haber Global
Habertürk Manşet-Habertürk
Hayat Sağlıklı Güzel-Kanal D
İşimiz Estetik-Sevilay Öztürk-CNN Türk
Kendine İyi Bak-Show TV
KOLAY MI SANDIN?-TV360
Kuaförüm Sensin-Show TV
Magazin D Cumartesi-Kanal D
Magazin D Pazar-Kanal D
Magazin D Yaz-Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert-atv
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa-Kanal D
Nasıl Yani (Gülgun Feyman)-Ulusal
Nergis Zamanı-Star
NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı-NTV
NTV'ye Sorun Sağlık-NTV
Nursel'in Konukları-Star
Özge Uzun ile Hafta Sonu-Haber Global
Para Gündem-Habertürk
Parametre-Mine Uzun-CNN Türk
Pelin Çift-Pelin Çift ile İyi Fikir-TRT1
Ruhun Doysun – Mehmet Gürs-NTV
Sağlıklı Pazarlar-Kanal D
Sanat Durağı-Haber Global
Şeffaf Oda-Güneri Civaoğlu-CNN Türk
Set Ekstra-Kanal D
Son Moda-Kanal D
Şule ile Vitrindekiler-Kanal D
TATLI TUZLU-TV360
Temizlik Benim İşim-fox
TUĞÇE'NİN MUTFAĞI-TV360
Tülin Şahin ile Moda-Star
Türkiye'de Sabah-Haber Global
Vahe ile Evdeki Mutluluk-Star
Yaşasın Hayat-NTV
Yemekteyiz-TV8
Zahide Yetiş'le-Show TV
Zuhal Topal'la Sofrada-Fox
ALTIN KELEBEK EN İYİ HABER PROGRAMI ADAYLARI
5n 1k-CNN Türk
Açık Ve Net-Habertürk
Ahu Özyurt'la Şimdi Konuşalım-TV100
Ajans Akşama Doğru-A Haber
Ajans Bugün-A Haber
Ajans Gün İçi-A Haber
Ajans Yeni Gün-A Haber
Ajans-A Haber
Akıl Çemberi-CNN Türk
Akıllı Para-Bloomberg
Akşam Ajansı-A Haber
Analiz Sentez-24TV
Arka Plan-A Haber
Aslında Ne Oldu-Ülke TV
Başka Gündem-Haber Global
Bu Ülke-24TV
Büyük Sorular-Habertürk
Canan Barlas ile Gündem-A Haber
Ceren Akdağ ile Günün Getirdikleri-TV100
Dünyanın Haberi-NTV
Ekonomi-A Haber
Ekonomik Görünüm-Bloomberg
Enine Boyuna-Habertürk
Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık-Haber Global
Fatih Altaylı ile Teke Tek-Habertürk
Finans Merkezi-Bloomberg
Fokus-Bloomberg
Gece Ajansı-A Haber
Gerçek Fikri Ne?-Habertürk
Girişimcilik Dünyası-Bloomberg
Gün Ortası-atv
Gündem Özel-CNN Türk
Günden Kalanlar-Bloomberg
Günün Manşeti-24TV
Haber Masası-Halk TV
Habertürk Gündem-Habertürk
Hafta Biterken-NTV
Hayatın İçinden-Habertürk
İlk Söz-Bloomberg
İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu-Fox
İş Dünyası-Bloomberg
İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat-Fox
Kahvaltı Haberleri-Nihan Günay
Kapanışa Doğru-Bloomberg
Kozmik Masa-TGRT
Küresel Piyasalar-Bloomberg
Medya Mahallesi-Halk TV
Memleket Meselesi-A Haber
Mesele-Haber Global
Mesut Yar ile Bugün-Star
Mete Çubukçu ile Pasaport-NTV
Metehan Demir'in Salı Konukları-TV100
Müzakere-Haber Global
Neden?-Haber Global
Nedir Ne Değildir?-Habertürk
Piyasa Hattı-Bloomberg
Piyasa Masası-Bloomberg
Sabah ajansı-A Haber
Sabah Raporu-Bloomberg
Sektör Meclisi-Bloomberg
Sıradışı, En Sıradışı, Sıradışı Tarih-Ülke TV
Son Durak-Melih Altınok
Tarafsız Bölge-CNN Türk
Televizyon Gazetesi-Ulusal
Türkiye Nereye, Zamanın Ruhu, Siyaset Kültürü-Halk TV
Türkiye'nin Nabzı-Habertürk
Yakın Plan-NTV
Yatırım Bülteni-Bloomberg
Yatırım Kulübü-Bloomberg
Yazboz-A Haber
ALTIN KELEBEK EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
3'te 3 Bir Zamanlar-TRT1
3'te 3 Tarih-TRT1
Abbas Güçlü ile Büyük Oyun-Kanal D
Aileler Yarışıyor-TRT1
Ben Bilirim-TV360
Benimle Söyle-Kanal D
Çarkıfelek-Kanal D
Çocuktan Al Haberi-Show TV
Damat Bayıldı-Show TV
Efsane Aile-fox
En Zayıf Halka-atv
Eyvah Düşüyorum-Star
Gel Hemşerim-Show TV
Güven Bana-atv
Kapanmadan Kazan-Star
Kelime Oyunu-Teve2
Kim Milyoner Olmak İster?-Atv
Maksat Yarışmak Olsun -TV360
MasterChef Türkiye-TV8
O Ses Türkiye-TV8
Rastgele-TRT1
Survivor-Acun Ilıcalı-TV8
Temizlik Benim İşim-Fox
The Taste Türkiye-Fox
Yaparsın Aşkım-Fox
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN SUNUCU ADAYLARI
Açelya Akkoyunlu-TV360
Aslı Şafak-Bloomberg
Ayça Kaya-TV360
BAHAR ÖZMEN-TV360
BELKIS KILIÇKAYA-24TV
BİLLUR AKTÜRK-24TV
Birce Akalay-Kanal D
Burcu Esmersoy-Kanal D
Buse İskenderoğlu-Bloomberg
Buse İskenderoğlu-Show TV
Çağla Şıkel-Fox
Canan Arslan-Kanal D
Cansu Canan Özgen-TV8
Çiğdem Ceylan-A spor
Derya Baykal-Teve 2
Derya Efe-Ülke TV
Dilay Korkmaz-Kanal D
Ebru Akel-Show TV
Ebru Şallı-Kanal D
Ece Saruhan-Bloomberg
Ekin Olcayto-Haber Global
Esra Erol-atv
Evrim Akın-Show TV
Eylül Öztürk Özkan-Kanal D
Ezgi Avcı-Kanal D
Gözde Kansu-Show TV
Gözde Şeker-Haber Global
Gülay Afşar-NTV
Gülgun Feyman-Ulusal
İlke Canpolat-Haber Global
İnci Ertuğrul-Star
Melda Yücel Kocaalp-NTV
Melike Çelik-Haber Global
Merve Bilge Atalay-TV360
Merve Maviş Sunay-24TV
Merve Yıldırım-Fox
Mine Uzun-CNN Türk
Müge Anlı-atv
Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt-Kanal D
Müge Uzel-Kanal D
Nergis Kumbasar-Star
Nevra Öner-Haber Global
Nursel Ergin-Star
ÖZGE ŞAHİN-TV360
Özge Ulusoy-Kanal D
Özge Ulusoy-Show TV
Özge Uzun-Haber Global
Özlem Tunca Esirgenç-Kanal 7
Pelin Çift-TRT1
Saynur Tezel-Haber Global
Seda Öğretir-NTV
Seda Sayan-TV8
Seda Selek-Haber Global
Selda Atalay-Ülke TV
Selda Hasret Aslan-TV360
Senem Toluay Ilgaz-Haber Global
Seray Sever-TV8
Sevilay Öztürk-CNN Türk
Süheyla Demir-Haber Global
Şule Zeybek-Kanal D
Tanem Sivar-Kanal D
Tuba Akıncı-TV360
Tuğçe Kurt-TV360
Tülin Şahin-Star
Yıldız Yakar-TV360
Zahide Yetiş-Show TV
Zeynep Türkoğlu-24TV
Zuhal Topal-Fox
ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK SUNUCU ADAYLARI
Abbas Güçlü-Kanal D
Acun Ilıcalı-TV8
Ali İhsan Varol-teve2
Alp Kırşan-Star
Alper Ateş-TV360
Arda Türkmen-Kanal D
Ayhan Sicimoğlu-Kanal D
Birol Güven-TV360
Bora Balar-Haber Global
Bünyamin Sürmeli-CNN Türk
Can Karadut-Ulusal
Cem Kılıç-NTV
Cem Seymen-CNN Türk
Cengiz Semercioğlu-TV100
Emrah Çakmak-Haber Global
Emre Altuğ-TRT1
Emre Dorman-Haber Global
Emre Karayel-Kanal D
Engin Altan Düzyatan-TRT1
Enis Arıkan-Kanal D
Erdoğan Aktaş-Haber Global
Erhan Ertürk-Haber Global
Erkan Şamcı-TV360
Ersin Düzen-TRT Spor
Eser Yenenler-TV8
Faruk Demirel-Haber Global
Fatih Ürek-Kanal D
Gökhan Dinç-Haluk Yürekli-TV360
Güneri Cıvaoğlu-CNN Türk
Güven İslamoğlu-CNN Türk
Hakan Çelik-CNN Türk
Hakan Hatipoğlu-TV8
Hakan Ural-TV8
İlker Ayrık-Fox
Koray Şerbetçi-24TV
Kürşat-Kanal 7
Lokman Dağ-TV360
Mehmet Fatih Çıtlak-Kanal D
Mehmet Gürs-NTV
Mesut Yar-TV360
Murat Ceylan-TV8
Murat Öztürk-24TV
Murat Üzel-Haber Global
Murat Yıldırım-atv
Mustafa Akgül-TV360
Mustafa Yıldız-Ülke TV
Nihat Hatipoğlu-atv
Okan Bayülgen-TV100
Onur Atilla-Show TV
Onur Buldu-Star
Onur Büyüktopçu-Show TV
Onur Tuğrul-Haber Global
Op.Dr. C.Genco Çetinkanat-Kanal D
Orkun Ün-TV8
Osman Girgin-Haber Global
Osman Müftüoğlu-NTV
Prof. Dr Cenk Şen-Kanal D
Saffet Emre Tonguç-NTV
Saffet Üçüncü-NTV
Serdar Akdoğar-Haber Global
Serkan Korkmaz-A spor
Sinan Çalışkanoğlu-Fox
Şinasi Yurtsever-Fox
Şoray Uzun-TRT1
Ufuk Özkan-TRT1
Vahe Kılıçarslan-Star
Yasin Esirgenç-Kanal 7
ALTIN KELEBEK YILIN ŞARKISI ADAYLARI
Ajda Pekkan (Canın Sağolsun)
Anıl Piyancı-Zeynep Bastık (Bırakman Doğru mu?)
Aybüke Albere (Ne Diyorsan)
Aydilge (Hayat Şaşırtır)
Ayşe Hatun Önal (Katakulli)
Bahadır Tatlıöz-ENBE-Pınar Süer (Sancı)
Ben Fero (Biladerim İçin)
Ben Fero (Demet Akalın)
Berkay (Ayrılmam)
Bora Duran (Sana Doğru)
Burcu Güneş (Ufo)
Çağla (Saz mı Caz mı)
Can Bonomo (Bardak Taşıyor)
Cem Belevi (Bundan Sonra)
Demet Akalın (Napıyosan Yap)
Derya Uluğ (Ah Zaman)
Ece Seçkin (Geçmiş Zaman)
Ece Toprak-Selda Bağcan (Yalan Dünya)
Edis (Bana Ne)
Elanur (Bela)
Ersay Üner (Nokta)
Ezhel-Felaket
Fatma Turgut (Bir Varmış Bir Yokmuş)
Feride Hilal Akın (Yok Yok)
Funda Arar (Bakma Bana Öyle)
Funda Arar (Çık Aradan)
Gaye Su Akyol-İstikrarlı Hayal Hakikattir
Göksel (Bu da Geçecek)
Göksel (Hiç Yok)
Gülşen (Bir ihtimal Biliyorum)
Hakan Tunçbilek-Feride Hilal Akın (Neler Olacak)
Hande Ünsal (Nerdesin)
Hande Yener (Krema)
İlyas Yalçıntaş (Şehrin Yolu)
İrem Derici (Acemi Balık)
İrem Derici (Meftun)
Killa Hakan-Ceza-Ezhel-Ben Fero (Fight Kulüp)
Koray Avcı (Kim Bilir)
Mabel Matiz (Çukur)
Mabel Matiz (Mendilimde Kırmızım Var)
Mero (Olabilir)
Merve Özbey (Yaramızda Kalsın)
Murat Boz (Aşk Bu)
Murat Dalkılıç (Son Liman)
Mustafa Sandal (Masum Gibi)
Nilüfer (Tik Tak)
Norm Ender (Mekanın Sahibi)
Ozan Doğulu-Cem Belevi (Elizabeth)
Özgün (Aşık)
Rafet El Roman feat. Derya (Unuturum Elbet)
Reynmen (Ela)
Şahin Kendirci (Adana'ya Gel Gidek)
Serdar Ortaç (Sürgün)
Sıla (Karanfil)
Simge (Aşkın Olayım)
Sinan Akçıl-Ferah Zeydan (Mucize)
Şura İskenderli (Bir Daha Yak)
Tuğba Yurt (Masal)
Yalın (Deva Bize Sevişler)
Yüzyüzeyken Konuşuruz (Boş Gemiler)
Zeynep Bastık (Her Yerde Sen)
Ziynet Sali (Bana da Söyle)
ALTIN KELEBEK EN İYİ SPOR PROGRAMI ADAYLARI
90'a: Serkan Korkmaz-Daimi Konuklar: Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Güven Taner–A Spor-
90+- Nebil Evren, Ali Ece- NTV
Alo beIN- Çağın Özge Özkul-Beinsports
beIN Asist- Güntekin Onay- Beinsports
beIN Bugün: Şükran Albayrak ve Osman Sakallıoğlu- Beinsports
beIN Euroleague- Beinsports
beIN Final-Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol ve Tümer Metin
beIN Haftasonu- Beinsports
Beyaz Futbol-Ertem Şener-Sinan Engin-Ahmet Çakar-Abdülkerim Durmaz-Beyaz TV
Emre Tilev ile Taraflı-TV100
Fransa'dan Futbol: Serkan Akcan ve Murat Yenersoy- Beinsports
Futbol Aktüel- Yusuf Kenan Çalık-NTV
Gol- Emek Ege-NTV
Gündem Spor-Uğur Meleke-Cem Yılmaz- CNN Türk
Haftanın Gündemi-Önder Özen ve Burak Ölmez- Beinsports
İngiltere'den Futbol: Hakan Güleç ve Doruk Keskin- Beinsports
İspanya›dan Futbol-Özkan Öztürk ve Kaan Bora- Beinsports
İtalya'dan Futbol-Mustafa İyi ve Bülent Timurlenk- Beinsports
Kontra-Onur Tuğrul-Haber Global
Maç Sabahı- Beinsports
Pazar Akşamı Futbol-Damla Uğurtürk, Tayfun Bayındır, Serdar Ali Çelikler, Bülent Yıldırım- CNN TÜRK
Sabri Ugan ile Maç Yeni Başlıyor-TGRT
SPOR GECESİ-GÖKHAN DİNÇ-HALUK YÜREKLİ-TV360
Spor Saati-Habertürk
Sporun Not Defteri- Tuğba Dural-NTV
Stadyum- Ersin Düzen- Ali Gültiken-Tümer Metin TRT Spor
Takım Oyunu- Serkan Korkmaz-Daimi konuklar: Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç-A Spor
Takvim Yaprakları- TRT Spor
Yüzde 100 Futbol- Rıdvan Dilmen, Murat Kosova-NTV
ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI ADAYLARI
Alya
Aybüke Albere
Aybüke Poçan
Barlas Tan Özemek
Can Baydar
Can Ozan
Dilan Demirel
Dilhan Şeşen
Elif Buse Doğan
Esra Lora
Feride Hilal Akın
Furkan Özsan
Gökcan Sanlıman
Gökçe Bahadır
Güntaç Özdemir
Hakan Bahar
Melike Şahin
Melisa Uzunarslan
Mero
Rabia Tunçbilek
Reynmen
Şahin Kendirci
Simge Pınar
Sırma
Ufuk Beydemir
Veysel Mutlu
Zeynep Bastık
ALTIN KELEBEK EN İYİ DJ ADAYLARI
Ali Kuru
Arem Özgüç-Arman Aydın
Cüneyt Çilingiroğlu
Deeperise
Dj Tarkan
Doğuş Çabakçor
Ece Toprak
Emrah Karaduman
Hey!Douglas
İlkay Şencan
Mahmut Orhan
Mert Aydın
Murat Topuz
Ozan Doğulu
Suat Ateşdağlı
Yusuf Can Kurt
ALTIN KELEBEK EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI ADAYLARI
Bloomberg Ht Lıfe-Bloomberg
Bloomberg Ht Magazin-Bloomberg
Canlı Masa-Uçankuş TV
Cumartesi Sürprizi– Show TV
Dizi TV-atv
Hey Canlı – Show TV
HT Kulüp-Bloomberg
Magazin D Cumartesi-Kanal D
Magazin D Pazar-Kanal D
Magazin D Yaz-Kanal D
Magazin Hattı-TV100
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa-Kanal D
Pazar Sürprizi– Show TV
Söylemezsem Olmaz-Beyaz TV
ALTIN KELEBEK EN İYİ PROJE ADAYLARI
15 Temmuz Şehitlik ve Kahramanlık Marşları
Ahmet Selçuk İlkan-Unutulmayan Şarkılar Vol 2
Alya-Kupalara Layıksın Sen
Aşkın'ın Şarkıları
Aykut Gürel Presents-Bergüzar Korel
Aykut Gürel Presents-Gökçe Bahadır
Berkay-İz
Erdem Yener-Film Olmuş Şarkılar
Erol Evgin-Altın Düetler 2
İlhan Şeşen-Hediyem
Limak Filarmoni Orkestrası-Zeki Müren Şarkıları
Mor ve ötesi-Senfonik
Muazzez Abacı 'Sezen'imin Şarkıları'
Nev-Bir Nev-i Alaturka
Sina Koloğlu-Geceden Sabaha
Taci Uslu-Uslu Şarkıları
Taner Öngür-43,75-Asri Sada
Teoman-Koyu Antoloji
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2
Yaşar Gaga-Alakasız Şarkılar Vol 2
Yavuz Akyazıcı Project-Turkish Standards Vol 3
ALTIN KELEBEK EN İYİ RAP SANATÇISI ADAYLARI
90BPM
Ados
Aga B
Ağaçkakan
Allame
Anıl Piyancı
Ayben
Baneva
Bege
Ben Fero
Ceza
Delaredo
Ethnique Punch
Evren Besta
Eypio
Ezhel
F.A.
Fuat
Gazapizm
Hidra
İstanbul Trip
Joker
Kamufle
Kayra
Keişan
Kezoo
Khontkar
Killa Hakan
Kodes
Kst
Norm Ender
Önder Şahin
Ozbi
Patron
Radikal
Sagopa Kajmer
Şam
Şanışer
Sayedar
Şehinşah
Sokrat ST
Tahribat-ı İsyan
Tankurt Manas
Xir
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