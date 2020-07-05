46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? 2020 Altın Kelebek aday listesi

46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? Kanal D ekranlarından yayınlanacak programın sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. 2020 Altın Kelebek aday listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Pantene Altın Kelebek ödül töreni için geri sayım sürüyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene ödüllere aday isimler programa evlerinden katılacak. Peki, 46. Pantene Altın Kelebek adayları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ KATEGORİSİ ADAYLARI

Afili Aşk-Kanal D

Arka Sokaklar-Kanal D

Aşk Ağlatır-Show TV

Avlu-Star

Beni Bırakma-atv

Benim Adım Melek-TRT1

Bir Aile Hikayesi-Fox

Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Bir Zamanlar Çukurova-atv

Bizim Hikaye-Fox

Canevim-atv

Çarpışma-Show TV

Çocuk-Star

Çukur-Show TV

Diriliş Ertuğrul-TRT1

Elimi Bırakma-TRT1

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Gülperi-Show TV

Halka-TRT1

Her Yerde Sen-Fox

Hercai-atv

İkizler Memo Can-Kanal D

İstanbullu Gelin-Star

Kadın-Fox

Kardeş Çocukları-Star

Kimse Bilmez-atv

Kuzgun-Star

Leke-Kanal D

Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Mucize Doktor-Fox

Muhteşem İkili-Kanal D

Nöbet-Show TV

Payitaht Abdülhamid-TRT1

Şampiyon-TRT1

Savaşçı-Fox

Sen Anlat Karadeniz-atv

Söz-Star

Tek Yürek-TRT1

Tozkoparan-TRT1

Vuslat-TRT1

Yaralı Kuşlar-Kanal D

Yasak Elma-Fox

Yemin-Kanal 7

Yüzleşme-Kanal D

Zalim İstanbul-Kanal D

ALTIN KELEBEK EN İYİ İNTERNET DİZİSİ ADAYLARI

140 Journos 2019

Bartu Ben-Blu TV

Behzat Ç.-Blu TV

Bozkır-Blu TV

Hakan: Muhafız-Netflix

Pavyon-Blu TV

Şahsiyet -Puhu Tv

Sıfır-Bir: Bir Zamanlar Adana'da-Blu TV

Sıkışmışlık-Blu TV

Yaşamayanlar – Blu Tv

ALTIN KELEBEK EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ADAYLARI

BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2-Kanal D

Çocuklar Duymasın-Kanal D

Güldür Güldür-Show TV

Jet Sosyete-TV8

Kalk Gidelim-TRT 1

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU 2019 ADAYLARI

Açelya Topaloğlu-Güldür Güldür-Show TV

Aslı Bekiroğlu-Jet Sosyete-TV8

Ayça Varlıer-Kalk Gidelim – TRT1

Aylin Kontente-Güldür Güldür-Show TV

Ayşenil Şamlıoğlu-Jet Sosyete-TV8

Deniz Cengiz-Jet Sosyete-TV8

Derya Karadaş-Jet Sosyete-TV8

Doğa Rutkay-Güldür Güldür-Show TV

Ecem Erkek-Güldür Güldür-Show TV

Ecem Uzun-Jet Sosyete-TV8

Evrim Akın-Güldür Güldür-Show TV

Gülse Birsel-Jet Sosyete-TV8

Hasibe Eren-Jet Sosyete-TV8

İrem Kahyaoğlu-Güldür Güldür-Show TV

Mehtap Bayri-Kalk Gidelim – TRT1

Meltem Yılmazkaya-Güldür Güldür-Show TV

Pınar Altuğ-Çocuklar Duymasın-Kanal D

Tuğba Çom Makar-Jet Sosyete-TV8

ALTIN KELEBEK EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Ali Sunal-Güldür Güldür-Show TV

Alper Kul-Güldür Güldür-Show TV

Aziz Aslan-Güldür Güldür-Show TV

Bartu Küçükçağlayan-Jet Sosyete-TV8

Berkay Tulumbacı-Güldür Güldür-Show TV

Burak Topaloğlu Burak Topaloğlu

Çağlar Çorumlu-Jet Sosyete-Güldür Güldür-TV8

Cengiz Bozkurt-Jet Sosyete-TV8

Emre Altuğ-Güldür Güldür-Show TV

Enis Arıkan-Jet Sosyete-TV8

Erkan Sever-Kalk Gidelim-TRT1

Mahir İpek-Güldür Güldür-Show TV

Onur Atilla-Güldür Güldür-Show TV

Onur Buldu-Güldür Güldür-Show TV

Özgün Aydın-Güldür Güldür-Show TV

Şahin Irmak-Jet Sosyete-TV8

Sarp Apak-Jet Sosyete-TV8

Sinan Çalışkanoğlu-Güldür Güldür-Show TV

Tamer Karadağlı-Çocuklar Duymasın-Kanal D

Ufuk Özkan-Kalk Gidelim-TRT1

Uğur Bilgin-Güldür Güldür-Show TV

Ünal Yeter-Güldür Güldür-Show TV

ALTIN KELEBEK EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ADAYLARI

Afili Aşk-Kanal D

Benim Tatlı Yalanım-Star

Erkenci Kuş-Star

Her Yerde Sen-Fox

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk-Show TV



ALTIN KELEBEK EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Aslı Bekiroğlu-Benim Tatlı Yalanım-Star

Aslıhan Güner-Kuzey Yıldızı-İlk Aşk-Show TV

Aybüke Pusat-Her Yerde Sen-Fox

Burcu Özberk-Afili Aşk-Kanal D

Demet Özdemir-Erkenci Kuş-Star



ALTIN KELEBEK EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Çağlar Ertuğrul-Afili Aşk-Kanal D

Can Yaman-Erkenci Kuş-Star

Furkan Andıç-Her Yerde Sen-Fox

Furkan Palalı-Benim Tatlı Yalanım-Star

İsmail Demirci-Kuzey Yıldızı-İlk Aşk-Show TV

ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Afra Saraçoglu-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Afra Saraçoğlu-Kardeş Çocukları-Star

Alina Boz-Elimi Bırakma-TRT 1

Aslı Enver-İstanbullu Gelin-Star

Aybüke Pusat-Her Yerde Sen-Fox

Ayça Ayşin Turan-Hakan: Muhafız-Netflix

Ayça Bingöl-Kardeş Çocukları-Star

Bahar Şahin-Zalim İstanbul-Kanal D

Bennu Yıldırımlar-Kadın-Fox

Biran Damla Yılmaz-Canevim-atv

Burcu Altın-Tozkoparan-TRT1

Burcu Biricik-Kuzgun-Star TV

Burcu Özberk-Afili Aşk-Kanal D

Canan Ergüder-Behzat Ç.-Blu TV

Cansu Tosun-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Ceren Moray-Avlu-Star TV

Ceyda Ateş Toplusoy-Çocuk-Star

Demet Evgar-Avlu-Star TV

Deniz Baysal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Deniz Baysal-Söz-Star

Deniz Bolışık-Nöbet-Show TV

Deniz Uğur-Zalim İstanbul-Kanal D

Devrim Özkan-Vuslat-TRT1

Dilan Çiçek Deniz-Çukur-Show TV

Dolunay Soysert-Elimi Bırakma-TRT1

Ebru Şahin-Hercai-atv

Eda Ece-Yasak Elma-Fox

Elçin Afacan-Bir Aile Hikayesi-Fox

Elçin Sangu-Çarpışma-Show TV

Eslem Akar-Tek Yürek-TRT1

Gizem Arıkan-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Hafsanur Sancaktutan-Aşk Ağlatır-Show TV

Hande Doğandemir-Yüzleşme-Kanal D

Hande Erçel-Halka-TRT1

Hande Soral-Diriliş Erturul-TRT1

Hazal Kaya-Bizim Hikaye-Fox

Hazal Türesan-Mucize Doktor-Fox

Hazar Ergüçlü-Hakan: Muhafız-Netflix

Hilal Altınbilek-Bir Zamanlar Çukurova-atv

İpek Bilgin-İstanbullu Gelin-Star

İpek Karapınar-Nöbet-Show TV

İrem Helvacıoğlu-Sen Anlat Karadeniz-atv

İrem Sak-Bir Aile Hikayesi-Fox

Melis Birkan-Söz-Star

Melis Sözen-Leke-Kanal D

Melisa Aslı Pamuk-Çarpışma-Show TV

Meriç Aral-Söz-Star

Merve Çağıran-Çocuk-Star

Mine Tugay-Zalim İstanbul-Kanal D

Miray Daner-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Nazan Kesal-Çocuk-Star

Nazan Kesal-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Nazan Kesal-Halka-TRT1

Nehir Erdoğan-Benim Adım Melek-TRT1

Nehir Erdoğan-İkizler Memo Can-Kanal D

Nesrin Cavadzade-Yasak Elma-Fox

Nur Fettahoğlu-Kardeş Çocukları-Star

Nurgül Yeşilçay-Gülperi-Show TV

Nursel Köse-Avlu-Star TV

Oya Okar-Arka Sokaklar-Kanal D

Öykü Karayel-Muhteşem İkili-Kanal D

Özge Gürel-Muhteşem İkili-Kanal D

Özge Özder-Mucize Doktor-Fox

Özge Özpirinçci-Kadın-Fox

Özge Yağız-Yemin-Kanal 7

Özgü Kaya-Kimse Bilmez-atv

Özlem Çınar-Arka Sokaklar-Kanal D

Özlem Conker-Payitaht Abdülhamid-TRT1

Perihan Savaş-Çukur-Show TV

Sabina Toziya-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Sanem Çelik-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Sera Kutlubey-Zalim İstanbul-Kanal D

Seray Gözler-Elimi Bırakma-TRT1

Seray Kaya-Kadın-Fox

Sevda Erginci-Yasak Elma-Fox

Şevval Sam-Yasak Elma-Fox

Simay Barlas-Zalim İstanbul-Kanal D

Sinem Ünsal-Mucize Doktor-Fox

Songül Öden-Bir Aile Hikayesi-Fox

Sude Doğar-Beni Bırakma-atv

Vahide Perçin-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Vildan Atasever-Tek Yürek-TRT1

Yıldız Çağrı Atiksoy-Şampiyon-TRT1





ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Akın Akınözü-Hercai-atv

Ali Yasin Özegemen-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Alp Korkmaz-Arka Sokaklar-Kanal D

Alp Navruz-Elimi Bırakma-TRT1

Alp Navruz-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Alperen Duymaz-Çarpışma-Show TV

Anıl Tetik-Tek Yürek-TRT1

Aras Aydın-Canevim-atv

Aras Bulut İynemli-Çukur-Show TV

Arda Aranat-Tek Yürek-TRT1

Atakan Yılmaz-Tek Yürek-TRT1

Aytaç Şaşmaz-Söz-Star

Barış Arduç-Kuzgun-Star TV

Barış Kılıç-Yasak Elma-Fox

Berk Oktay-Savaşçı-Fox

Berkay Hardal – İstanbullu Gelin – Star

Berker Güven-Zalim İstanbul-Kanal D

Birkan Sokullu-Bir Aile Hikayesi-Fox

Bülent İnal-Payitaht Abdülhamid-TRT1

Bülent Polat – Bir Zamanlar Çukurova-atv

Burak Dakak-Gülperi-Show TV

Burak Deniz-Bizim Hikaye-Fox

Burak Hakkı-İkizler Memo Can-Kanal D

Burak Kut-Tozkoparan-TRT1

Burak Sevinç-Leke-Kanal D

Çağatay Ulusoy-Hakan: Muhafız-Netflix

Çağlar Ertuğrul-Afili Aşk-Kanal D

Çağlar Ertuğrul-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Caner Cindoruk-Kadın-Fox

Celil Nalçakan-Bir Aile Hikayesi-Fox

Deniz Can Aktaş (Aşk Ağlatır)-Show TV

Doğukan Polat-Söz-Star

Emrah Akduman-Beni Bırakma-atv

Engin Altan Düzyatan-Diriliş Ertuğrul-TRT1

Engin Öztürk-Yüzleşme-Kanal D

Ercan Kesal-Çukur-Show TV

Erdal Beşikçioğlu-Behzat Ç.-Blu TV

Erdal Özyağcılar-Şampiyon-TRT1

Eren Vurdem-Söz-Star

Erkan Kolçak Köstendil-Çukur-Show TV

Feyyaz Duman-Kadın-Fox

Fikret Kuşkan-Zalim İstanbul-Kanal D

Fırat Tanış-İstanbullu Gelin-Star

Furkan Andıç-Her Yerde Sen-Fox

Gökberk Demirci-Yemin-Kanal 7

Görkem Sevindik-Söz-Star

Güven Murat Akpınar-İstanbullu Gelin-Star

Haluk Bilginer-Şahsiyet-Puhu Tv

Hilmicem İntepe-Tek Yürek-TRT1

Hüseyin Avni Danyal-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

İbrahim Çelikkol-Muhteşem İkili-Kanal D

İdris Nebi Taşkan-Zalim İstanbul-Kanal D

İsmail Ege Şaşmaz-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

İsmail Hacıoğlu-Çocuk-Star

İsmail Hacıoğlu-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Kaan Altay Köprülü-Tek Yürek-TRT1

Kaan Yıldırım-Halka-TRT1

Kadir Doğulu-Vuslat-TRT1

Kenan Ece-Avlu-Star

Kerem Alışık-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Kerem Bursin-Muhteşem İkili-Kanal D

Keremcem-Kimse Bilmez-atv

Kıvanç Tatlıtuğ-Çarpışma-Show TV

Kubilay Aka-Çukur-Show TV

Kutsi-Benim Adım Melek-TRT1

Mehmet Aslantuğ-Kardeş Çocukları-Star

Mehmet Özgür-Vuslat-TRT1

Mert Yazıcıoğlu-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Murat Serezli-Savaşçı-Fox

Murat Ünalmış-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Mustafa Üstündağ Boran-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Necip Memili-Çukur-Show TV

Nejat Uygur-Bizim Hikaye-Fox

Nihat Altınkaya-Söz-Star

Oktay Kaynarca-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Olgun Toker-Bir Aile Hikayesi-Fox

Onur Saylak-Çarpışma-Show TV

Onur Tuna (Yasak Elma-Mucize Doktor)-Fox

Ozan Akbaba-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Ozan Çobanoğlu-Arka Sokaklar-Kanal D

Ozan Dolunay-Zalim İstanbul-Kanal D

Özcan Deniz-İstanbullu Gelin-Star

Özgür Çevik-Canevim-atv

Özgür Ozan-Arka Sokaklar-Kanal D

Reha Özcan (Bizim Hikaye-Mucize Doktor)-Fox

Rıza Kocaoğlu-Çukur-Show TV

Salih Bademci-İstanbullu Gelin-Star

Sarp Akkaya-Söz-Star

Sarp Levendoğlu-Savaşçı-Fox

Saygın Soysal-Nöbet-Show TV

Serhat Teoman-Çocuk-Star

Şerif Erol-Kadın-Fox

Serkan Çayoğlu-Halka-TRT1

Şevket Çoruh-Arka Sokaklar-Kanal D

Talat Bulut-Yasak Elma-Fox

Tamer Levent-İstanbullu Gelin-Star

Taner Ölmez-Mucize Doktor-Fox

Tarık Ünlüoğlu-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Tayanç Ayaydın-Tek Yürek-TRT1

Timuçin Esen-Gülperi-Show TV

Tolga Sarıtaş-Söz-Star

Tolga Tekin-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Tolgahan Sayışman-Şampiyon-TRT1

Turgay Bahşi-Tek Yürek-TRT1

Uğur Güneş-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Uğur Yücel-Yüzleşme-Kanal D

Ulaş Tuna Astepe-Sen Anlat Karadeniz-atv

Ümit Kantarcılar-Vuslat-TRT1

Yağız Can Konyalı-Bizim Hikaye-Fox

Yunus Emre Yıldırımer-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Yurdaer Okur-Nöbet-Show TV

Yusuf Gökhan Atalay-Tozkoparan-TRT1

Zafer Ergin-Arka Sokaklar-Kanal D



ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ ÇİFTİ ADAYLARI

Alina Boz-Alp Navruz

Aliza Boz-Alp Navruz

Aslı Bekiroğlu-Furkan Palalı

Aslı Enver-Özcan Deniz

Aslıhan Güner-İsmail Demirci

Aybüke Pusat-Furkan Andıç

Biran Damla Yılmaz-Aras Aydın

Burcu Biricik-Barış Arduç

Burcu Özberk-Çağlar Ertuğrul

Demet Özdemir-Can Yaman

Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli

Ebru Şahin-Akın Akınözü

Elçin Sangu-Kıvanç Tatlıtuğ

Hilal Altınbilek-Murat Ünalmış

İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe

Melis Sezen-Burak Sevinç

Özgü Kaya-Keremcem



ALTIN KELEBEK EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

A. Volkan Kocatürk-Halka-TRT1

Adnan Güler-Canevim-atv

Ayhan Özen-Yemin-Kanal 7

Bahadır İnce-Kuzgun-Star

Barış Erçetin-Muhteşem İkili-Kanal D

Barış Yöş-Vuslat-TRT1

Bora Tekay-Çocuklar Duymasın-Kanal D

Bülent İşbilen-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Çağrı Bayrak-Erkenci Kuş-Star

Canan Evcimen, Gürsel Ateş, Nujin Yıldız, Ayşe Işıkay Tügen, Dilşen Kaya Kavuzlu, Ayşegül Yılmaz Işıkay-Beni Bırakma-atv

Cem Akyoldaş-Benim Adım Melek-TRT1

Cem Karcı, Benal Tairi-Hercai-atv

Cem Karcı-Gülperi-Show TV

Cem Tabak ve Filiz Kuka-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Cevdet Mercan-Zalim İstanbul-Kanal D

Doğan Ümit Karaca-Savaşçı-Fox

Emre Konuk-Payitaht Abdülhamid (3. Sezon)-TRT1

Ender Mıhlar-Her Yerde Sen-Fox

Erol Özlevi-İkizler Memo Can-Kanal D

Ersoy Güler-Kuzey Yıldızı-Show TV

Faruk Teber-Kardeş Çocukları-Star

Gökçen Usta-Aşk Ağlatır yeni dizi-Show TV

Gökçen Usta-Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Gökhan Erkut-Nöbet-Show TV

Hakan Algül-Jet Sosyete-TV8

Hakan Kırvavaç (Ketche)-Şampiyon-TRT1

Hatice Memiş-Kalk Gidelim-TRT1

Kamil Aydın-Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Kartal Çidamlı, U. Hakan Eren-Kimse Bilmez-atv

Koray Kerimoğlu-Bizim Hikaye-Fox

Metin Günay-Diriliş Ertuğrul-TRT1

Murat Saraçoğlu-Bir Zamanlar Çukurova-atv

Nadim Güç-Kadın-Fox

Neslihan Yeşilyurt-Yasak Elma-Fox

Nezahat Coşkun-Tek Yürek-TRT1

Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel-Yüzleşme-Kanal D

Onur Tan-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Orhan Oğuz-Arka Sokaklar-Kanal D

Özge Toprak Bahıt-BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2-Kanal D

Sadullah Celen-Elimi Bırakma-TRT1

Şenol Sönmez-Leke-Kanal D

Serdar Gözelekli-Afili Aşk-Kanal D

Serkan Birinci-Çocuk-Star

Şevki Es-Tozkoparan-TRT1

Sinan Öztürk-Çukur-Show TV

Uluç Bayraktar-Çarpışma-Show TV

Veli Çelik-Yusuf Ömer Sınav-Sen Anlat Karadeniz-atv

Yağız Alp Akaydın-Söz-Star

Yüksel Aksu, Hülya Gezer, Şafak Bal-Avlu-Star

Yusuf Pirhasan-Mucize Doktor-Fox

Zeynep Günay Tan-İstanbullu Gelin-Star



ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU ADAYLARI

Ahu Özyurt-TV100

Arzu Maliki-Bloomberg

Ayşenur Arslan-Halk TV

Banu El-A Haber

Başak Şengül-CNN Türk

Berfu Güven-NTV

Beyza Hakan-24TV

Buket Aydın-Kanal D

Burcu Kaya-NTV

Buse Biçer-Bloomberg

Buse Yıldırım-NTV

Canan Yener Reçber -TRT1

Cansın Helvacı-A Haber

Ceren Akdağ-TV100

Ceren Bektaş-Habertürk

Deniz Kilislioğlu-NTV

Deniz Türe-atv

Didem Arslan Yılmaz-Habertürk

Ebru Baki-Habertürk

Ebru Doğan-24TV

Ece Belen-Star

Ece Üner-Show TV

Ela Rumeysa Cebeci-TV100

Elif Özkul-Habertürk

Ezgi Yeşiltepe-Halk TV

Gözde Şeker-Haber Global

Gülbin Tosun-Fox

Gülden Kalecik Demirtaş-TGRT

Güzem Yılmaz-Bloomberg

Hande Berktan-Bloomberg

Helin Aslan-24TV

Hülya Hökenek-Habertürk

Hülya Seloni-Kanal 7

İlknur Sağlam-24TV

İrem Sansak-A Haber

Işıl Açıkkar -TRT1

Kübra Par-Habertürk

Mehtap Özkan-Habertürk

Meltem Acet-Habertürk

Merve Dinçkol-Kanal D

Nazlı Çelik-Star

Nevra Öner-Haber Global

Nihan Günay-atv

Özlem Sarıkaya-NTV

Pınar Erbaş-Show TV

Şafak Tükle-A Haber

Saynur Tezel-Haber Global

Seda Anık-Ulusal

Seda Selek-Haber Global

Selcan Doğruöz-TRT1

Semiha Şahin-CNN Türk

Senem Toluay Ilgaz-Haber Global

Serap Belet-Habertürk

Simge Fıstıkoğlu-NTV

Süheyla Demir-Haber Global

Sultan Arınır-CNN Türk

Zehra Küçük-NTV

Zeynep Erataman-Bloomberg

ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Ada Baykan-Arka Sokaklar-Kanal D

Adin Külçe-Mucize Doktor-Fox

Ali Semi Sefil-Kadın-Fox

Alp Akar-Bizim Hikaye-Fox

Arda Taşarcan-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Beren Gökyıldız -Çocuk – Star

Cansın Mina Gür-Yemin-Kanal 7 (YEMİN DİZİSİ)

Deniz Açıkgöz-Çocuklar Duymasın-Kanal D

Doğan Can Sarıkaya-Tek Yürek-TRT1

Ebrar Demirbilek-Hercai-atv

Efe Günay-Arka Sokaklar-Kanal D

Emir Berke Zincidi-İkizler Memo Can-Kanal D

Emir Özyakışır-Gülperi-Show TV

Emir Özyakışır-Şampiyon-TRT1

Emre Mete Sönmez-Yaralı Kuşlar-Kanal D

Gökçen Çiftçi-Çarpışma-Show TV

Hira Su Yıldız-Afili Aşk-Kanal D

Kerim Tuna Kaba-Leke-Kanal D

Kübra Süzgün-Kadın-Fox

Mehmet Emin Güney-Çocuk-Star

Mehmet Kaan Can-Muhteşem İkili-Kanal D

Ömer Sevgi-Bizim Hikaye-Fox

Ömrüm Nur Çamçakallı-Canevim-atv

Özgür Ege Nalcı-Leda Kırşan-Tozkoparan-TRT1

Poyraz Ar-Benim Adım Melek-TRT1

Ülkü Çiftçi-Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Yiğit Kaan-Elimi Bırakma-TRT1

Zeynep Selimoğlu-Bizim Hikaye-Fox

ALTIN KELEBEK EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI ADAYLARI

0'dan 100'e-NTV

13'ten 16'ya-Haber Global

8'de Bugün-TV8

9'dan 13'e-Haber Global

AÇELYA İLE GÜLÜMSE HAYATA-TV360

ANADOLUDAYIZ -TV360

Arda ile Omuz Omuza-Kanal D

Arda'nın Mutfağı-Kanal D

Ayhan Sicimoğlu ile Renkler-Kanal D

Ayrıcalıklı Rotalar-NTV

BEN ANNEYİM-TV360

BESLENME SAATİ-TV360

Bi Tık Dünya-Haber Global

Çağla ile Yeni Bir Gün-fox

Celal Toprak ile İş Dünyası-TGRT

CUMA SOHBETLERİ-TV360

Damat Bayıldı-Show TV

Derya Baykal'la Gülümse-Teve2

Dış Hatlar-Haber Global

DİYET GÜNLÜĞÜ-TV360

DOĞALA DÖNÜŞ-TV360

Dünya Avucunuzda-fox

Ebru Şallı ile Zinde Kal-Kanal D

Esra Erol'da-atv

Eylül Öztürk ile Hey Anne-Kanal D

Gece Gündüz-NTV

Gel Konuşalım-TV8

Gel Yazın Konuşalım-TV8

Gelinim Mutfakta-Kanal D

Gerçeğin Peşinde-Star

GEZMEK OLSUN -TV360

Gün Başlıyor-Habertürk

Gün Ortası-Habertürk

Günün Nabzı-Haber Global

Habertürk Manşet-Habertürk

Hayat Sağlıklı Güzel-Kanal D

İşimiz Estetik-Sevilay Öztürk-CNN Türk

Kendine İyi Bak-Show TV

KOLAY MI SANDIN?-TV360

Kuaförüm Sensin-Show TV

Magazin D Cumartesi-Kanal D

Magazin D Pazar-Kanal D

Magazin D Yaz-Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert-atv

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa-Kanal D

Nasıl Yani (Gülgun Feyman)-Ulusal

Nergis Zamanı-Star

NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı-NTV

NTV'ye Sorun Sağlık-NTV

Nursel'in Konukları-Star

Özge Uzun ile Hafta Sonu-Haber Global

Para Gündem-Habertürk

Parametre-Mine Uzun-CNN Türk

Pelin Çift-Pelin Çift ile İyi Fikir-TRT1

Ruhun Doysun – Mehmet Gürs-NTV

Sağlıklı Pazarlar-Kanal D

Sanat Durağı-Haber Global

Şeffaf Oda-Güneri Civaoğlu-CNN Türk

Set Ekstra-Kanal D

Son Moda-Kanal D

Şule ile Vitrindekiler-Kanal D

TATLI TUZLU-TV360

Temizlik Benim İşim-fox

TUĞÇE'NİN MUTFAĞI-TV360

Tülin Şahin ile Moda-Star

Türkiye'de Sabah-Haber Global

Vahe ile Evdeki Mutluluk-Star

Yaşasın Hayat-NTV

Yemekteyiz-TV8

Zahide Yetiş'le-Show TV

Zuhal Topal'la Sofrada-Fox

ALTIN KELEBEK EN İYİ HABER PROGRAMI ADAYLARI

5n 1k-CNN Türk

Açık Ve Net-Habertürk

Ahu Özyurt'la Şimdi Konuşalım-TV100

Ajans Akşama Doğru-A Haber

Ajans Bugün-A Haber

Ajans Gün İçi-A Haber

Ajans Yeni Gün-A Haber

Ajans-A Haber

Akıl Çemberi-CNN Türk

Akıllı Para-Bloomberg

Akşam Ajansı-A Haber

Analiz Sentez-24TV

Arka Plan-A Haber

Aslında Ne Oldu-Ülke TV

Başka Gündem-Haber Global

Bu Ülke-24TV

Büyük Sorular-Habertürk

Canan Barlas ile Gündem-A Haber

Ceren Akdağ ile Günün Getirdikleri-TV100

Dünyanın Haberi-NTV

Ekonomi-A Haber

Ekonomik Görünüm-Bloomberg

Enine Boyuna-Habertürk

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık-Haber Global

Fatih Altaylı ile Teke Tek-Habertürk

Finans Merkezi-Bloomberg

Fokus-Bloomberg

Gece Ajansı-A Haber

Gerçek Fikri Ne?-Habertürk

Girişimcilik Dünyası-Bloomberg

Gün Ortası-atv

Gündem Özel-CNN Türk

Günden Kalanlar-Bloomberg

Günün Manşeti-24TV

Haber Masası-Halk TV

Habertürk Gündem-Habertürk

Hafta Biterken-NTV

Hayatın İçinden-Habertürk

İlk Söz-Bloomberg

İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu-Fox

İş Dünyası-Bloomberg

İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat-Fox

Kahvaltı Haberleri-Nihan Günay

Kapanışa Doğru-Bloomberg

Kozmik Masa-TGRT

Küresel Piyasalar-Bloomberg

Medya Mahallesi-Halk TV

Memleket Meselesi-A Haber

Mesele-Haber Global

Mesut Yar ile Bugün-Star

Mete Çubukçu ile Pasaport-NTV

Metehan Demir'in Salı Konukları-TV100

Müzakere-Haber Global

Neden?-Haber Global

Nedir Ne Değildir?-Habertürk

Piyasa Hattı-Bloomberg

Piyasa Masası-Bloomberg

Sabah ajansı-A Haber

Sabah Raporu-Bloomberg

Sektör Meclisi-Bloomberg

Sıradışı, En Sıradışı, Sıradışı Tarih-Ülke TV

Son Durak-Melih Altınok

Tarafsız Bölge-CNN Türk

Televizyon Gazetesi-Ulusal

Türkiye Nereye, Zamanın Ruhu, Siyaset Kültürü-Halk TV

Türkiye'nin Nabzı-Habertürk

Yakın Plan-NTV

Yatırım Bülteni-Bloomberg

Yatırım Kulübü-Bloomberg

Yazboz-A Haber



ALTIN KELEBEK EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

3'te 3 Bir Zamanlar-TRT1

3'te 3 Tarih-TRT1

Abbas Güçlü ile Büyük Oyun-Kanal D

Aileler Yarışıyor-TRT1

Ben Bilirim-TV360

Benimle Söyle-Kanal D

Çarkıfelek-Kanal D

Çocuktan Al Haberi-Show TV

Damat Bayıldı-Show TV

Efsane Aile-fox

En Zayıf Halka-atv

Eyvah Düşüyorum-Star

Gel Hemşerim-Show TV

Güven Bana-atv

Kapanmadan Kazan-Star

Kelime Oyunu-Teve2

Kim Milyoner Olmak İster?-Atv

Maksat Yarışmak Olsun -TV360

MasterChef Türkiye-TV8

O Ses Türkiye-TV8

Rastgele-TRT1

Survivor-Acun Ilıcalı-TV8

Temizlik Benim İşim-Fox

The Taste Türkiye-Fox

Yaparsın Aşkım-Fox



ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN SUNUCU ADAYLARI

Açelya Akkoyunlu-TV360

Aslı Şafak-Bloomberg

Ayça Kaya-TV360

BAHAR ÖZMEN-TV360

BELKIS KILIÇKAYA-24TV

BİLLUR AKTÜRK-24TV

Birce Akalay-Kanal D

Burcu Esmersoy-Kanal D

Buse İskenderoğlu-Bloomberg

Buse İskenderoğlu-Show TV

Çağla Şıkel-Fox

Canan Arslan-Kanal D

Cansu Canan Özgen-TV8

Çiğdem Ceylan-A spor

Derya Baykal-Teve 2

Derya Efe-Ülke TV

Dilay Korkmaz-Kanal D

Ebru Akel-Show TV

Ebru Şallı-Kanal D

Ece Saruhan-Bloomberg

Ekin Olcayto-Haber Global

Esra Erol-atv

Evrim Akın-Show TV

Eylül Öztürk Özkan-Kanal D

Ezgi Avcı-Kanal D

Gözde Kansu-Show TV

Gözde Şeker-Haber Global

Gülay Afşar-NTV

Gülgun Feyman-Ulusal

İlke Canpolat-Haber Global

İnci Ertuğrul-Star

Melda Yücel Kocaalp-NTV

Melike Çelik-Haber Global

Merve Bilge Atalay-TV360

Merve Maviş Sunay-24TV

Merve Yıldırım-Fox

Mine Uzun-CNN Türk

Müge Anlı-atv

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt-Kanal D

Müge Uzel-Kanal D

Nergis Kumbasar-Star

Nevra Öner-Haber Global

Nursel Ergin-Star

ÖZGE ŞAHİN-TV360

Özge Ulusoy-Kanal D

Özge Ulusoy-Show TV

Özge Uzun-Haber Global

Özlem Tunca Esirgenç-Kanal 7

Pelin Çift-TRT1

Saynur Tezel-Haber Global

Seda Öğretir-NTV

Seda Sayan-TV8

Seda Selek-Haber Global

Selda Atalay-Ülke TV

Selda Hasret Aslan-TV360

Senem Toluay Ilgaz-Haber Global

Seray Sever-TV8

Sevilay Öztürk-CNN Türk

Süheyla Demir-Haber Global

Şule Zeybek-Kanal D

Tanem Sivar-Kanal D

Tuba Akıncı-TV360

Tuğçe Kurt-TV360

Tülin Şahin-Star

Yıldız Yakar-TV360

Zahide Yetiş-Show TV

Zeynep Türkoğlu-24TV

Zuhal Topal-Fox



ALTIN KELEBEK EN İYİ ERKEK SUNUCU ADAYLARI

Abbas Güçlü-Kanal D

Acun Ilıcalı-TV8

Ali İhsan Varol-teve2

Alp Kırşan-Star

Alper Ateş-TV360

Arda Türkmen-Kanal D

Ayhan Sicimoğlu-Kanal D

Birol Güven-TV360

Bora Balar-Haber Global

Bünyamin Sürmeli-CNN Türk

Can Karadut-Ulusal

Cem Kılıç-NTV

Cem Seymen-CNN Türk

Cengiz Semercioğlu-TV100

Emrah Çakmak-Haber Global

Emre Altuğ-TRT1

Emre Dorman-Haber Global

Emre Karayel-Kanal D

Engin Altan Düzyatan-TRT1

Enis Arıkan-Kanal D

Erdoğan Aktaş-Haber Global

Erhan Ertürk-Haber Global

Erkan Şamcı-TV360

Ersin Düzen-TRT Spor

Eser Yenenler-TV8

Faruk Demirel-Haber Global

Fatih Ürek-Kanal D

Gökhan Dinç-Haluk Yürekli-TV360

Güneri Cıvaoğlu-CNN Türk

Güven İslamoğlu-CNN Türk

Hakan Çelik-CNN Türk

Hakan Hatipoğlu-TV8

Hakan Ural-TV8

İlker Ayrık-Fox

Koray Şerbetçi-24TV

Kürşat-Kanal 7

Lokman Dağ-TV360

Mehmet Fatih Çıtlak-Kanal D

Mehmet Gürs-NTV

Mesut Yar-TV360

Murat Ceylan-TV8

Murat Öztürk-24TV

Murat Üzel-Haber Global

Murat Yıldırım-atv

Mustafa Akgül-TV360

Mustafa Yıldız-Ülke TV

Nihat Hatipoğlu-atv

Okan Bayülgen-TV100

Onur Atilla-Show TV

Onur Buldu-Star

Onur Büyüktopçu-Show TV

Onur Tuğrul-Haber Global

Op.Dr. C.Genco Çetinkanat-Kanal D

Orkun Ün-TV8

Osman Girgin-Haber Global

Osman Müftüoğlu-NTV

Prof. Dr Cenk Şen-Kanal D

Saffet Emre Tonguç-NTV

Saffet Üçüncü-NTV

Serdar Akdoğar-Haber Global

Serkan Korkmaz-A spor

Sinan Çalışkanoğlu-Fox

Şinasi Yurtsever-Fox

Şoray Uzun-TRT1

Ufuk Özkan-TRT1

Vahe Kılıçarslan-Star

Yasin Esirgenç-Kanal 7



ALTIN KELEBEK YILIN ŞARKISI ADAYLARI

Ajda Pekkan (Canın Sağolsun)

Anıl Piyancı-Zeynep Bastık (Bırakman Doğru mu?)

Aybüke Albere (Ne Diyorsan)

Aydilge (Hayat Şaşırtır)

Ayşe Hatun Önal (Katakulli)

Bahadır Tatlıöz-ENBE-Pınar Süer (Sancı)

Ben Fero (Biladerim İçin)

Ben Fero (Demet Akalın)

Berkay (Ayrılmam)

Bora Duran (Sana Doğru)

Burcu Güneş (Ufo)

Çağla (Saz mı Caz mı)

Can Bonomo (Bardak Taşıyor)

Cem Belevi (Bundan Sonra)

Demet Akalın (Napıyosan Yap)

Derya Uluğ (Ah Zaman)

Ece Seçkin (Geçmiş Zaman)

Ece Toprak-Selda Bağcan (Yalan Dünya)

Edis (Bana Ne)

Elanur (Bela)

Ersay Üner (Nokta)

Ezhel-Felaket

Fatma Turgut (Bir Varmış Bir Yokmuş)

Feride Hilal Akın (Yok Yok)

Funda Arar (Bakma Bana Öyle)

Funda Arar (Çık Aradan)

Gaye Su Akyol-İstikrarlı Hayal Hakikattir

Göksel (Bu da Geçecek)

Göksel (Hiç Yok)

Gülşen (Bir ihtimal Biliyorum)

Hakan Tunçbilek-Feride Hilal Akın (Neler Olacak)

Hande Ünsal (Nerdesin)

Hande Yener (Krema)

İlyas Yalçıntaş (Şehrin Yolu)

İrem Derici (Acemi Balık)

İrem Derici (Meftun)

Killa Hakan-Ceza-Ezhel-Ben Fero (Fight Kulüp)

Koray Avcı (Kim Bilir)

Mabel Matiz (Çukur)

Mabel Matiz (Mendilimde Kırmızım Var)

Mero (Olabilir)

Merve Özbey (Yaramızda Kalsın)

Murat Boz (Aşk Bu)

Murat Dalkılıç (Son Liman)

Mustafa Sandal (Masum Gibi)

Nilüfer (Tik Tak)

Norm Ender (Mekanın Sahibi)

Ozan Doğulu-Cem Belevi (Elizabeth)

Özgün (Aşık)

Rafet El Roman feat. Derya (Unuturum Elbet)

Reynmen (Ela)

Şahin Kendirci (Adana'ya Gel Gidek)

Serdar Ortaç (Sürgün)

Sıla (Karanfil)

Simge (Aşkın Olayım)

Sinan Akçıl-Ferah Zeydan (Mucize)

Şura İskenderli (Bir Daha Yak)

Tuğba Yurt (Masal)

Yalın (Deva Bize Sevişler)

Yüzyüzeyken Konuşuruz (Boş Gemiler)

Zeynep Bastık (Her Yerde Sen)

Ziynet Sali (Bana da Söyle)



ALTIN KELEBEK EN İYİ SPOR PROGRAMI ADAYLARI

90'a: Serkan Korkmaz-Daimi Konuklar: Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Güven Taner–A Spor-

90+- Nebil Evren, Ali Ece- NTV

Alo beIN- Çağın Özge Özkul-Beinsports

beIN Asist- Güntekin Onay- Beinsports

beIN Bugün: Şükran Albayrak ve Osman Sakallıoğlu- Beinsports

beIN Euroleague- Beinsports

beIN Final-Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol ve Tümer Metin

beIN Haftasonu- Beinsports

Beyaz Futbol-Ertem Şener-Sinan Engin-Ahmet Çakar-Abdülkerim Durmaz-Beyaz TV

Emre Tilev ile Taraflı-TV100

Fransa'dan Futbol: Serkan Akcan ve Murat Yenersoy- Beinsports

Futbol Aktüel- Yusuf Kenan Çalık-NTV

Gol- Emek Ege-NTV

Gündem Spor-Uğur Meleke-Cem Yılmaz- CNN Türk

Haftanın Gündemi-Önder Özen ve Burak Ölmez- Beinsports

İngiltere'den Futbol: Hakan Güleç ve Doruk Keskin- Beinsports

İspanya›dan Futbol-Özkan Öztürk ve Kaan Bora- Beinsports

İtalya'dan Futbol-Mustafa İyi ve Bülent Timurlenk- Beinsports

Kontra-Onur Tuğrul-Haber Global

Maç Sabahı- Beinsports

Pazar Akşamı Futbol-Damla Uğurtürk, Tayfun Bayındır, Serdar Ali Çelikler, Bülent Yıldırım- CNN TÜRK

Sabri Ugan ile Maç Yeni Başlıyor-TGRT

SPOR GECESİ-GÖKHAN DİNÇ-HALUK YÜREKLİ-TV360

Spor Saati-Habertürk

Sporun Not Defteri- Tuğba Dural-NTV

Stadyum- Ersin Düzen- Ali Gültiken-Tümer Metin TRT Spor

Takım Oyunu- Serkan Korkmaz-Daimi konuklar: Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç-A Spor

Takvim Yaprakları- TRT Spor

Yüzde 100 Futbol- Rıdvan Dilmen, Murat Kosova-NTV



ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI ADAYLARI

Alya

Aybüke Albere

Aybüke Poçan

Barlas Tan Özemek

Can Baydar

Can Ozan

Dilan Demirel

Dilhan Şeşen

Elif Buse Doğan

Esra Lora

Feride Hilal Akın

Furkan Özsan

Gökcan Sanlıman

Gökçe Bahadır

Güntaç Özdemir

Hakan Bahar

Melike Şahin

Melisa Uzunarslan

Mero

Rabia Tunçbilek

Reynmen

Şahin Kendirci

Simge Pınar

Sırma

Ufuk Beydemir

Veysel Mutlu

Zeynep Bastık



ALTIN KELEBEK EN İYİ DJ ADAYLARI

Ali Kuru

Arem Özgüç-Arman Aydın

Cüneyt Çilingiroğlu

Deeperise

Dj Tarkan

Doğuş Çabakçor

Ece Toprak

Emrah Karaduman

Hey!Douglas

İlkay Şencan

Mahmut Orhan

Mert Aydın

Murat Topuz

Ozan Doğulu

Suat Ateşdağlı

Yusuf Can Kurt

ALTIN KELEBEK EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI ADAYLARI

Bloomberg Ht Lıfe-Bloomberg

Bloomberg Ht Magazin-Bloomberg

Canlı Masa-Uçankuş TV

Cumartesi Sürprizi– Show TV

Dizi TV-atv

Hey Canlı – Show TV

HT Kulüp-Bloomberg

Magazin D Cumartesi-Kanal D

Magazin D Pazar-Kanal D

Magazin D Yaz-Kanal D

Magazin Hattı-TV100

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa-Kanal D

Pazar Sürprizi– Show TV

Söylemezsem Olmaz-Beyaz TV

ALTIN KELEBEK EN İYİ PROJE ADAYLARI

15 Temmuz Şehitlik ve Kahramanlık Marşları

Ahmet Selçuk İlkan-Unutulmayan Şarkılar Vol 2

Alya-Kupalara Layıksın Sen

Aşkın'ın Şarkıları

Aykut Gürel Presents-Bergüzar Korel

Aykut Gürel Presents-Gökçe Bahadır

Berkay-İz

Erdem Yener-Film Olmuş Şarkılar

Erol Evgin-Altın Düetler 2

İlhan Şeşen-Hediyem

Limak Filarmoni Orkestrası-Zeki Müren Şarkıları

Mor ve ötesi-Senfonik

Muazzez Abacı 'Sezen'imin Şarkıları'

Nev-Bir Nev-i Alaturka

Sina Koloğlu-Geceden Sabaha

Taci Uslu-Uslu Şarkıları

Taner Öngür-43,75-Asri Sada

Teoman-Koyu Antoloji

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2

Yaşar Gaga-Alakasız Şarkılar Vol 2

Yavuz Akyazıcı Project-Turkish Standards Vol 3

ALTIN KELEBEK EN İYİ RAP SANATÇISI ADAYLARI

90BPM

Ados

Aga B

Ağaçkakan

Allame

Anıl Piyancı

Ayben

Baneva

Bege

Ben Fero

Ceza

Delaredo

Ethnique Punch

Evren Besta

Eypio

Ezhel

F.A.

Fuat

Gazapizm

Hidra

İstanbul Trip

Joker

Kamufle

Kayra

Keişan

Kezoo

Khontkar

Killa Hakan

Kodes

Kst

Norm Ender

Önder Şahin

Ozbi

Patron

Radikal

Sagopa Kajmer

Şam

Şanışer

Sayedar

Şehinşah

Sokrat ST

Tahribat-ı İsyan

Tankurt Manas

Xir