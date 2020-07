Cansu Kurtçu kimdir? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kaç yaşında, nereli? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen şarkıcı Fettah Can'ın eşi olan besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu'nun performansı izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. 46. Pantane Altın Kelebek ödül töreninde sahne olan Cansu Kurtçu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Cansu Kurtçu kimdir? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

CANSU KURTÇU KİMDİR?

4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokuldan sonra konservatuvar sınavlarına girmek istedi fakat elinde olsa tüm bölümlere gidecekti. Nitekim Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Gitar bölümünde okurken zora gelemeyeceğini anladı ve konservatuvarı bıraktı.Bu süre zarfında ailesiyle İstanbul'a taşındı.

Sanki kader ona 'beterin beteri var.' dercesine Türkiye'nin en zor Anadolu Liselerinden birinde eğitimine zorla devam etti. Müziği asla bırakamadı, o gitar elinden hiç düşmedi. Yani çok havalı bir lise dönemi geçirdi. Fazla sosyal olmasının ve tek çocuk olmanın da verdiği maymun iştahlılık sayesinde liseden sonra 'Ben haberci olmalıyım!' diyerek kendini radyo sinema televizyon okurken buldu. Bu da onu tatmin etmedi, birinci sınıfın üçüncü ayında özel bir televizyonda çalışmaya başladı. Bu arada boş zaman bulamadı ama yaratıp besteler yapmaya devam ediyordu.Bir gün yolu hayranı olduğu hatta hayranlıktan ölüp ölüp dirildiği İskender Paydaş ile kesişti. Kesişmekle yetmedi onun yanında çalışmaya başladı. İskender Paydaş ile proje tasarlıyor ve basın danışmanlığını yürütüyordu. Adı basın danışmanlığı işte onun dışında müziğe ait ne varsa ondan öğrenmek için çırpındı durdu. İskender Paydaş'ın yeri onda çok ayrıdır, çok büyüktür.

Ve müzik sektörünün bu kızcağızı tanıması böyle başladı.Ardından Türkiye'nin en genç patronlarından biri oluverdi kendisi. CNS ajans adında bir organizasyon şirketi kurdu ve çok büyük isimlerle, çok büyük projelere imza attı. Müzikten kopamayan kızımızı; çevresi, sanatçı ve yapımcı arkadaşları albüm yapması için çok zorladı. Fakat o hala işi öğrenemediğini düşünüp bu teklifleri ve fikirleri değerlendirmek istemedi. Kısacası o yaptığı bestelerin turşusunu kuracaktı. Bir gün 'Yeter artık!' çığlıkları içerisinde organizasyon işine de bir günde son vererek, kendini ait olduğu yere yani müziğin tam göbeğine attı.



Değerli müzisyen Fettah Can ile birlikte CF Müzik adlı prodüksiyon şirketini kurdu.İşte artık istediği işi yapıyordu. Fettah Can zoruyla artık şarkıların turşusunun kurulmaması ve en azından inandığı sanatçılara vermesi gerektiğini öğrendi. Şarkılarını ilk verdiği sanatçı Gülben Ergen oldu ve bunu üç albüm daha takip etti. Ve ardından İsmi Sina, Demet Akalın, Murat Boz gibi isimlere şarkı verdi.

Aynı zamanda bir yandan da prodüktörlüğe devam ediyordu. Pınar Aydın ve Fettah Can albümlerinin prodüktörlüğünü yaptı ve piyasaya sürdü. Hayalini kurduğu şeyi de gerçekleştirdi. Tüm birikimi, sözleri, müzikleri, dostları bu albümde toplandı. Çok çalıştı, çok düşündü, çok biriktirdi, çok sevdi, çok üzüldü, çok konuştu ve ona inananlarla birlikte yepyeni bir yola çıktı. Ve her şeyi bir albümün içine sakladı. 2011 yılında His (Herşey İçinde Saklı) isimli albümünü çıkardı. 2013 yılında çıkardığı Batak adlı single ile müzik dünyasında sesiyle de tam not almayı başardı. 2013 yazının en önemli albümlerinde de şarkıları yer aldı. 2014 yılında Fettah Can ile evlendi.