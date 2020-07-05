2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? Yılın en iyi dizisi hangisi seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İddialı isimlerin yarıştığı programda hangi dizinin seçileceği merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri törenini Çağla Şikel ve Cem Davran sunacak. Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? Yılın en iyi dizisi hangisi seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ KATEGORİSİ ADAYLARI

Afili Aşk-Kanal D

Arka Sokaklar-Kanal D

Aşk Ağlatır-Show TV

Avlu-Star

Beni Bırakma-atv

Benim Adım Melek-TRT1

Bir Aile Hikayesi-Fox

Bir Litre Gözyaşı-Kanal D

Bir Zamanlar Çukurova-atv

Bizim Hikaye-Fox

Canevim-atv

Çarpışma-Show TV

Çocuk-Star

Çukur-Show TV

Diriliş Ertuğrul-TRT1

Elimi Bırakma-TRT1

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv

Fazilet Hanım ve Kızları-Star

Gülperi-Show TV

Halka-TRT1

Her Yerde Sen-Fox

Hercai-atv

İkizler Memo Can-Kanal D

İstanbullu Gelin-Star

Kadın-Fox

Kardeş Çocukları-Star

Kimse Bilmez-atv

Kuzgun-Star

Leke-Kanal D

Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1

Mucize Doktor-Fox

Muhteşem İkili-Kanal D

Nöbet-Show TV

Payitaht Abdülhamid-TRT1

Şampiyon-TRT1

Savaşçı-Fox

Sen Anlat Karadeniz-atv

Söz-Star

Tek Yürek-TRT1

Tozkoparan-TRT1

Vuslat-TRT1

Yaralı Kuşlar-Kanal D

Yasak Elma-Fox

Yemin-Kanal 7

Yüzleşme-Kanal D

Zalim İstanbul-Kanal D

2020 ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Kazanan aday belli olduğunda haberimize eklenecektir.