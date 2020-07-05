2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? 46. Altın Kelebek yılın en iyi dizisi kim seçildi?
2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? 46. Pantane Altın Kelebek ödülleri sahibini buluyor. Koronavirüs nedeniyle farklı formatta ekrana gelecek ödül tören saat 20:00'da Kanal D'de olacak. Programın sunucuk görevini Çağla Şikel ve Cem Davran üstlenecek. 2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? Yılın en iyi dizisi hangisi seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? Yılın en iyi dizisi hangisi seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İddialı isimlerin yarıştığı programda hangi dizinin seçileceği merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak 46. Pantene Altın Kelebek ödülleri törenini Çağla Şikel ve Cem Davran sunacak. Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 2020 Altın Kelebek en iyi dizi ödülünü kim aldı? Yılın en iyi dizisi hangisi seçildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ KATEGORİSİ ADAYLARI
Afili Aşk-Kanal D
Arka Sokaklar-Kanal D
Aşk Ağlatır-Show TV
Avlu-Star
Beni Bırakma-atv
Benim Adım Melek-TRT1
Bir Aile Hikayesi-Fox
Bir Litre Gözyaşı-Kanal D
Bir Zamanlar Çukurova-atv
Bizim Hikaye-Fox
Canevim-atv
Çarpışma-Show TV
Çocuk-Star
Çukur-Show TV
Diriliş Ertuğrul-TRT1
Elimi Bırakma-TRT1
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Fazilet Hanım ve Kızları-Star
Gülperi-Show TV
Halka-TRT1
Her Yerde Sen-Fox
Hercai-atv
İkizler Memo Can-Kanal D
İstanbullu Gelin-Star
Kadın-Fox
Kardeş Çocukları-Star
Kimse Bilmez-atv
Kuzgun-Star
Leke-Kanal D
Mehmetçik Kutlu Zafer-TRT1
Mucize Doktor-Fox
Muhteşem İkili-Kanal D
Nöbet-Show TV
Payitaht Abdülhamid-TRT1
Şampiyon-TRT1
Savaşçı-Fox
Sen Anlat Karadeniz-atv
Söz-Star
Tek Yürek-TRT1
Tozkoparan-TRT1
Vuslat-TRT1
Yaralı Kuşlar-Kanal D
Yasak Elma-Fox
Yemin-Kanal 7
Yüzleşme-Kanal D
Zalim İstanbul-Kanal D
2020 ALTIN KELEBEK EN İYİ DİZİ ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?
Kazanan aday belli olduğunda haberimize eklenecektir.
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